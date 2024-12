La eterna juventud de Iago Aspas en el Celta

Es de sobra conocido el talento de Iago Aspas, su calidad futbolística y su importancia en la historia y el presente del RC Celta. De hecho, lo volvió a demostrar con su diana ante el Mallorca en Balaídos que ponía el definitivo 2 a 0 en el marcador. De lo que quizás no seamos tan conscientes es de la longevidad de la carrera del de Moaña, no ya por sus 37 años, sino por su capacidad para alargar en el tiempo su trayectoria, mejorando su juego año tras año pese a que el físico no sea el mismo.

Lo primero es destacar su buen partido ante los bermellones, partiendo desde el banquillo. Giráldez, que ha ayudado a Iago a volver a su mejor versión, explicaba tras el duelo que pasa mucho tiempo conversando con el capitán y que se tomó de manera natural su suplencia, "apoyando a todo el mundo y aunque nos cuesta no meterlo en el once tenemos que gestionarlo para que esté sano el mayor número de partidos y temporadas posibles". Aspas entró al verde en la recta final del primer acto por la lesión de Fer López y dejó su impronta tras el intermedio, mejorando el juego olívico y sentenciando el encuentro con un remate forzado.

La temporada 24/25 está siendo muy dulce para el emblema celeste, acumulando ya 6 goles en Liga (en plena lucha por conseguir otro trofeo Zarra) y 3 asistencias. Esos nueve goles en los que ha participado le ponen a la altura de estrellas como Mbappé y Griezmann y solamente superado por Budimir, Yamal (único nacional que le mejora), Rapinha, Vinicius y Lewandowski. Además con 14 dianas es el futbolista español con más goles ligueros en el año natural de 2024. Datos ambos aportados por la cuenta de X especializada en datos del Celta, Afouteza e Corazón (@AfoutezaRCCelta).

Messi en el horizonte de iago

Esa misma cuenta nos deja un dato alucinante que revela la grandeza de Iago Aspas y su capacidad para rendir año tras año. Y es que con su tanto del pasado viernes, suma ya 114 anotados una vez cumplida la treintena, igualando los conseguidos por Karim Benzema. Ya superados históricos como Cristiano Ronaldo, Luis Suárez o Aritz Aduriz, solamente 3 hombres le suobrepasan en esa estadística. Leo Messi con 124 (a tiro de 10), Alfredo Di Stéfano con 151 y Ferenc Puskas con 156. Todos con pasado en Real Madrid o Barcelona, y en el caso de los dos últimos jugando el campeonato hasta los 39 años. Veremos que ocurre si Aspas, ojalá, nos acompaña dos cursos más.