Doble triunfo de Balonmán Cangas para abandonar el farolillo rojo de Asobal

Semana de grandes resultados para el Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo. Atrás ha quedado la mala racha de siete partidos sin ganar en la Liga ASOBAL. En una semana de tres partidos, Cangas ha sido capaz de ganar dos, sumar cuatro puntos y abandonar el último puesto de la tabla clasificatoria.

El pasado martes, en O Gatañal, el equipo volvió a recuperar sus mejores sensaciones para ganar a Ciudad Real y sumar unos puntos muy valiosos. Y este fin de semana, ya a domicilio, tocaba visitar la siempre complicada pista de Puente Genil y también se consiguió el triunfo.

Este último partido mostró algunos minutos de bajón de los gallegos, que supieron reponerse para acabar ganando un choque vital por la permanencia. "Nos hemos repuesto de ese mal momento y ya en la segunda parte hemos estado mucho más cómodos", aseguró Quique Domínguez tras el partido en Córdoba.

Estas dos victorias consecutivas sacan, por fin, a Cangas de la última plaza. El equipo ocupaba el farolillo rojo desde hace algunas jornadas, motivado por los malos resultados. Ahora, estos han cambiado y con los nueve puntos que suman a estas alturas, han conseguido abandonar el descenso.

El técnico pontevedrés tiene muy claro que, con el inicio de la segunda vuelta, es cuando habrá que pelear cada punto para volver a conseguir la permanencia. Según Quique Domínguez, hay un batallón de ocho equipos implicados en la lucha por la supervivencia en la máxima categoría del balonmano masculino nacional.