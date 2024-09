El Celta presenta a los medios su proyecto GS 360, la factoría del deporte gallego

La Ciudad Deportiva Afouteza fue el escenario este lunes de la presentación a los medios por parte del RC Celta del proyecto Galicia Sports 360, la idea de la entidad viguesa para crear una factoría del dpeorte gallego. Carlos Cao, director de infraestructuras y relaciones institucionales de la entidad, fue el encargado de dar forma a las próximas fases del GS 360.

Según explicó Cao, la fase 2 de este proyecto incluirá la construcción de una residencia para jugadores, un edificio mixto (que acogerá la clínica y la formación profesional y grados universitarios relacionados con el deporte) y el edificio Celta (academia, categorías inferiores, oficinas y restauración). En la fase final de esta etapa se construirá el hotel. En lo deportivo, se crearán 5 campos de hierba artificial y dos de césped natural. En cuanto a plazos, esperan tener para 2026 la zona de formación, al año siguiente la zona residencial y en 2028 la parte hotelera.

El club ve vital este proyecto porque va a "fortalecer nuestra idea de cantera", como lo hizo la creación de Afouteza ante las estrecheces de A Madroa.

La entidad presidida por Marian Mouriño se mostró abierta a negociar con los Comuneros de Tameiga por sus terrenos. Buscan dice Cao "la paz social". Afirma tener claro que "va a seguir habiendo denuncias" pero insiste en que ya hay 4 sentencias favorables al Celta y todo está acorde a la legalidad.

Por último, negó de forma tajante la existencia de un vertido por parte de Afouteza como denunciaba Ecoloxistas en Acción. "Esto no es una actividad industrial, solo unos vestuarios que no generan residuos. Hay cero contaminación y cero vertido al medio. No hay ningún proceso químico para nuestros campos".