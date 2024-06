El Celta C Gran Peña se deja el ascenso en Salamanca

El Celta C se queda sin ascenso. Llegó a la última eliminatoria, y lo hicieron con todas las opciones en el último partido, pero se quedó sin premio. El empate sin goles con el que acabó el partido entre el Salamanca y el Gran Peña priva al equipo vigués de subir a Segunda Federación. Y eso que tuvo una gran opción de ganar y forzar la prórroga, ya que el tercer equipo celeste falló un penalti.

Por el camino quedan tres peleadas eliminatorias, en las que pudo dejar en el camino a la Sarriana primero y a la UD Ourense después, antes de plantarse en las finales nacionales ante el conjunto castellano leonés. El Salamanca se llevó la ventaja por la mínima en Barreiro y con el empate de la vuelta, el conjunto charro el que consigue ascender de categoría.

Sin embargo, la temporada ha sido notable para este Celta C Gran Peña. Tan solo ha perdido cuatro encuentros en toda la campaña. Por ello, a pesar de haber caído derrotado en el momento clave, el presidente del Gran Peña no puede ocultar su enorme orgullo por el buen trabajo realizado: "Hemos dormido poco porque llegamos tarde, pero las sensaciones han sido buenas al margen del resultado. Estoy encantado con los chicos", aseguró a COPE Waldo Otero.

?? Non puido ser.



GRAZAS a todo o equipo e corpo técnico polo gran traballo e esforzo durante toda a tempada.



Cabeza ben alta! Orgullosos de todos vós, canteiráns, e do traballo conxunto co @granpenha1926fc! ?? pic.twitter.com/wPa4uPyjQl