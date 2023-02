Tui busca al autor o autores de las pintadas vandálicas en su conjunto histórico

El Ayuntamiento de Tuideplora las pintadas vandálicas realizadas en un tramo de la calle San Telmo, en pleno conjunto histórico de Tui, y que afectan la diversas viviendas y a la iglesia de Sano Telmo. Este acto de incivismo no representa a nuestra ciudad ni a sus ciudadanos que cuidan el conjunto histórico como expresión de nuestra identidad, con un sentimiento de orgullo por el legado recibido y que compre transmitir en las mejores condiciones.



Este comportamiento delitivo del autor o autores de esta incualificable agresión patrimonial no puede quedar impune, por lo que desde el Ayuntamiento de Tui, señala el alcalde Enrique Cabaleiro, se solicita la colaboración ciudadana para encontrar a los responsables de este destrozo para que paguen los cuestes derivados de la reparación de los daños producidos en nuestro patrimonio cultural y no tengan que ser asumidos con cargo a los presupuestos públicos.









El Ayuntamiento de Tui mantiene su compromiso por la conservación del conjunto histórico y asume la limpieza de estas pintadas para devolver el ornato la esta calle y a los inmuebles afectados y recuerda que este tipo de acciones constituyen un delito contra el patrimonio histórico recogido en el Código penal y que hace falta una decidida condena social a este vandalismo y sus autores o autoras.



Enrique Cabaleiro lamenta esta muestra de incivismo que atenta contra la convivencia ciudadana y expresa el compromiso del Ayuntamiento de Tui por lograr la identificación de los responsables de estas pintadas para que asuman la responsabilidad de este atentado patrimonial y al tiempo manifiesta la voluntad del Ayuntamiento de Tui y de los ciudadanos tudenses de continuar trabajando en la protección y conservación de nuestro patrimonio cultural, una labor que no puede quedar aplastado con estos deplorables hechos.