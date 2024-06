En la era digital, en la época en lo que todo avanza hacia las transacciones y gestiones electrónicas, en O Porriño han querido parar y dar un paso atrás. O un paso adelante, según cómo se mire. Han decidido llevar la administración a los vecinos que no saben o no pueden llegar hasta a la administración. Y la llevan en autocaravana.

Es una idea del alcalde, el 'popular' Alejandro Lorenzo, que ha decidido tunear este vehículo que funcionaba como punto violeta en festivales y actos públicos, meter en él su despacho y hacerlo rodar junto con los funcionarios del concello hasta las parroquias de la localidad. Una vez allí, los vecinos pueden consultar el catastro, pedir licencias y hacer todo tipo de trámites admnistrativos. Un pionero.

"Yo pretendo ser pionero sino acercar la administracion a la gente", ha dicho Lorenzo en COPE, donde ha explicado que él mismo es de una de las parroquias más pequeñas y alejadas del concello, por lo que pronto vio que eso era algo que había que cambiar.

Gente de edad avanzada

"Gente mayor, gente sin recursos, que no se puede acercar hasta el ayuntamiento, que tenga la posibilidad de hablar con el alcalde, con los funcionarios municipales, porque hay muchas dudas a nivel catastral, a nivel de licencias, también la posibilidad de hacer un registro de entrada o de salida; distintas cuestiones que uno hace directamente en el propio concello y que se pueden hacer al lado de tu casa", explica.

La aceptación de la iniciativa. manifiesta, está siendo "enorme" y los vecinos se muestran "muy contentos". No es de extrañar, sobre todo porque hay gente, fundamentalmente de edad avanzada, que o no tiene Internet o no se desenvuelve con la soltura que tienen las nuevas generaciones.

La autocaravana ha sido sometida a diferentes retoques, y más que vendrán. La idea es instalar en ella pantallas para que los vecinos puedan ver el catastro, el Plan General de Ordenación y cosas así. La idea, pues, no es flor de un día, sino que ha llegado para quedarse. De momento van un par de salida, pero serán al menos meida docena al mes, de modo que los vecinos tendrán el Ayuntamiento a la puerta de sus casas con una frecuencia lo suficientemente ágil para poder resolver con tranquilidad sus trámites administrativos pendientes.

En la semana de puerta abiertas de las administraciones, O Porriño da un paso más y lleva la administración a los vecinos, muchos de los cuales viven en el rural y mantienen unos hábitos analógicos incompatibles con las facilidades, pero también con las exigencias, de la era digital. Y esta es la respuesta de su Atuntamiento.