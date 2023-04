El Auditorio Municipal de As Neves ya se llama 'José Gil'

El Auditorio Municipal se llama ya ‘José Gil’. El último Pleno del Ayuntamiento aprobó la propuesta del Gobierno local de que la principal sala de conferencias, conciertos, actuaciones, reuniones, espectáculos y actos de As Neves lleve el nombre de uno de los nevenses más singulares. La proposición del Gobierno contó con los votos a favor de los 4 concejales del Bloque Nacionalista Galego y los 2 del Partido de los Socialistas de Galicia-PSOE, la abstención del edil no adscrito y el voto en contra de los cuatro ediles del Partido Popular.



El acto de cambio de nombre se llevó a cabo este sábado 1 de abril, con la presencia de numerosos vecinas y vecinos, y el Gobierno municipal en su totalidad, encabezado por el alcalde, Xosé Manuel Rodríguez, y el primero teniente de alcalde, Marcelino Couto, con la presencia de Ana Laura diputada provincial de Juventud y Turismo, y fue amenizada por la Banda de Música Popular de Rubiós, la parroquia donde nació Jose Gil la finales del siglo XIX.



Durante el acto, Rodríguez exaltó la figura de Gil a lo que definió como uno de las figuras fundamentales de la historia de las Nieves, ejemplo de tesón, de inquietud, de trabajo por perseguir y hacer realidad un sueño, y de vanguardia, lo que hizo de él el pionero del que hoy es el modo usual de informarnos, acceder al entretenimiento, intercambiar ideas, expresarnos, informarnos y comunicarnos. El alcalde recordó una anécdota del homenajeado, relatada por Manolo González, autor de su biografía, cuando comentó la unos niños que se acercaron cuando montaba uno de sus proyectores, "algún día vais a poder ver los partidos del Celta sin salir de la casa". En esta misma línea se manifestaron guionistas, productores, directores y actores, como Uxía Blanco quien dijo que con la recuperación de José Gl se sitúa al audiovisual gallego a nivel mundial, "sintome orgullosa y agradecida", concluiu.



El padre del cine en Galicia

José Gil (Rubiós, As Neves, 1870-Vigo, 1937) está considerado como padre del audiovisual gallego. Fue el primer productor de nuestro país -llegando a tener, desde 1910, varias fimas cinematográficas en Vigo; el primer realizador ; el primero documentalista, con más de 150 filmes rodados, de los que desgraciadamente solo se conservan 7 ; el precursor de la publicidad cinematográfica; uno de los primeros proyeccionistas, con uno de los equipos más avanzados de su tiempo para el visionado de películas, que transportaba en un camión por toda la geografía gallega; el primero cineasta de la emigración, y un excelente fotógrafo que inovou la técnica del retrato.



La aportación de José Gil es imprescindible para el cine hecho en Galicia, que habla de nuestra tierra y nuestros espacios, comenzando por As Neves. Fue un visionario que tenía un sueño y siempre trabajó por él adelantándose a su tiempo y un estandarte del fenómeno del cine en Europa.



2023: el ‘Año Gil’

Este 2023, está dedicado a su personalidad, su vida y su obra por medio del proyecto “José Gil. Pontevedra, provincia de cine.Na orixe do cinema”, que rendirá homenaje durante todo este año 2023, al padre del cine gallego. Esta iniciativa, impulsada por la Diputación de Pontevedra supondrá un recuerdo multidisplinar: desde la óptica audiovisual, con proyecciones cinematográficas; literaria, con la presentación de la biografía ‘Nos días encantados de agosto’, de Manolo González, editada por Galaxía, es cultural,abarcando exposiciones, conciertos, debates, charlas, mismo sesiones vermú, impulsadas a lo largo de todo este año.



El ‘Año José Gil’, que llegará a 30 ayuntamientos de la provincia con los que el cineasta tuvo relación, comenzó el 24 de febrero en las Nieves, muy cerca de su casa de Rubiós, y recorrerá Cuntis, Cambados, A Guarda, Caldas, Mondariz, O Grove, Poio, Baiona, Redondela, Gondomar, Nigrán, Arbo, Mondariz-Balneario, Soutomaior, O Porriño, Bueu, Cangas, Pontecesures, Lalín, Sanxenxo, Pontevedra, Tui, Vigo (en octubre), Covelo, Moaña, Salvaterra, Marín, Vilagarcía, para finalizar, en el mes de diciembre, en Ponteareas.