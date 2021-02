Vecinos de Pontevedra, encerrados en casa por el riesgo de caída de un andamio

Sobre la una de la madrugada de este martes se dio aviso a los servicios de emergencias de que el andamio de obra de un edificio del barrio pontevedrés de Estribela se había soltado y corría riesgo de caer hacia la calle.

Desde ese momento, se cortaron los cuatro carriles de la avenida de Marín, se acordonó la zona y no se permitió salir de sus casas a los vecinos.

Según ha informado el portavoz de la Policía Local de Pontevedra, Manuel Omil, en entrevista en esta emisora, una patrulla permaneció ante el andamio para asegurarse de que no se producía ningún accidente. Mientras, el tráfico estaba siendo desviado por la avenida Montero Ríos.

A las 9.30 horas de este miércoles se abrió al tráfico uno de los carriles de la avenida de Marín, en dirección Pontevedra, y no fue hasta las 11.30 horas cuando se restableció la circulación por completo y se permitió salir de los pisos al vecindario.

“Durante o tempo no que se procedeu a retirada das estadas non se permitiu a entrada ou saída dos veciños por razóns de seguridade. Os veciños entenderon perfectamente a situación e non houbo ningún problema”, ha relatado el portavoz de la Policía al referirse al peligro que suponía un andamio de una altura de cinco plantas.

INUNDACIÓN EN EL CAMINO DE SANTIAGO

Entre las incidencias del aviso por lluvias de este martes, la Policía Local de Pontevedra destaca el desbordamiento del río Rons a la altura de la parroquia de Alba. Una de las consecuencias fue tener que desviar el trazado tradicional del Camino Portugués a su paso por Pontevedra.