Soutomaior inaugura este jueves su Belén de madera tallada a motosierra

El Belén a tamaño real con figuras de madera tallada a motosierra será inaugurado en la tarde de este jueves en Arcade. De esta forma, a partir de las 19.00 horas el Concello de Soutomaior completará su decoración navideña con este nacimiento que se podrá visitar en la plaza da Ostra, después de haber encendido su iluminación de Navidad ya en noviembre.

El artista local Marcos Mariño, que en 2018 elaboró las figuras del niño Jesús, la Virgen María y San José, atendió la llamada de COPE Pontevedra mientras daba los últimos retoques al buey, la mula y el ángel que incorporará este año.

Las nuevas figuras, según indicó el alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, ya están pensadas para que los niños y niñas puedan subirse a ellas y hacerse sus fotografías navideñas. “Después del éxito del año pasado, y viendo que todos los vecinos se hacían fotos con el nacimiento, decidimos pedirle al artista que las figuras de los animales fueran tumbadas. Así son más cómodas, accesibles y seguras para todos”, explicó el alcalde. Precisamente eso es lo que más complica el trabajo del artista ya que, según reconoció Marcos Mariño, "o máis complicado sempre é traballar con figuras tumbadas porque as motoserras non traballan igual, hai que tirar delas, é moito máis cansado, non miras ben as figuras. Moito máis sinxelo o traballo en vertical. As tumbadas son as máis problemáticas, este ano foi o boi e máis a mula porque son troncos moi grandes".

El alcalde colaborando en el montaje del Nacimiento en 2018. Foto: Concello de Soutomaior.

Desde este jueves 5 de diciembre al 6 de enero de 2020, el particular Belén de Soutomaior podrá ser visitado en Arcade.

Según las previsiones del gobierno municipal, el Nacimiento tendrá una nueva ubicación en las navidades de 2020 ya que, al incorporar más figuras, necesitará de un espacio mayor para ser colocado