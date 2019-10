Sinaí Giménez acepta un año de cárcel e indemnizar con 11 mil euros a los guardias civiles agredidos en Tui

Cuatro de los seis acusados por la agresión a dos guardias civiles y a un abogado en Tui en 2015 han asistido esta mañana al juicio en los juzgados de A Parda, en Pontevedra. Sinaí Giménez, conocido como 'el rey de los gitanos', ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel asturiana de Villabona, donde cumple condena por otros incidentes en Redondela. Mientras que su hermano Juan Paulo sigue desaparecido y con una orden de búsqueda en vigor por irrumpir a tiros en una pedida de mano del clan de Los Zamoranos en O Porriño.

Sinaí Giménez ha aceptado la pena de un año de prisión por dos delitos de atentado, una multa de 19.920 euros y el pago de 11.000 euros de indeminzación para los dos agentes agredidos en el altercado. Su hermano pequeño, Saúl, ha sido condenado a seis meses de cárcel por atentado y tanto Déborah, su sobrina, como Consuelo, su hermana, han aceptado un año de prisión por obstrucción a la justicia y multas de 2.880 euros.

Otros dos hermanos han quedado impunes, al menos de momento. Marino ha sido absuelto al no haber quedado acreditada su participación en los hechos. Mientras que Juan Paulo no ha sido juzgado al no haberse presentado en A Parda y continuar en busca y captura.

Una vez conocida la sentencia, Sinaí ha pedido disculpas a los agredidos por lo sucedido. El abogado de su hermana Consuelo, Marcos García Montes, ha dicho a la salida de los juzgados que "es importante que tanto Sinaí como su hermano Saúl se han arrepentido y han agradecido la solución" que pasa por una pena de cárcel sustancialmente menor a lo que pedía inicialmente la Fiscalía.