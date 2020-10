El Sergas asegura que la atención no ha empeorado por la crisis sanitaria y esto opinan vecinos de Pontevedra

A pesar de las medidas de seguridad sanitaria, la directora de atención primaria del área de Pontevedra-O Salnés, Belén Piñón, asegura que se han reorganizado los flujos de acceso de los usuarios a los centros de salud pero esto no empeora el servicio.

Estos cambios se pueden comprobar en el centro de salud Virgen Peregrina, del centro de Pontevedra, donde se ha habilitado un acceso nuevo por la calle Echegaray para las personas que tengan cita previa para hacer analíticas.

Según las reacciones recopiladas por COPE Pontevedra, la mayoría de pacientes no había tenido problemas para recibir la atención sanitaria solicitada aunque algunos habían ido presencialmente al centro de salud.

“Fue fácil, yo le pedí cita por teléfono, le di la tarjeta y ya está”, ha explicado un paciente.

“Primero vine aquí, pedí cita para el día que yo quise, ayer me llamó la doctora por teléfono, me dejó un sobre abajo con lo indicado y punto. Lo único que he notado de diferencia es la presencia física. El resto, sin retrasos ni colas ni nada”, ha relatado un vecino de Pontevedra.

Llamé para cita previa, me salió el automático del Sergas y me la dieron tranquilamente”

Según otra paciente, la gestión telefónica fue sencilla: “Llamé para cita previa por teléfono, me salió el automático del Sergas, allí le pedí la cita y me la dieron tranquilamente”.

“Yo vengo regularmente. Vengo por enfermería y es rápido”, ha comentado un usuario sin cita.

En cambio, otras personas daban cuenta de que los teléfonos de los centros de salud no siempre contestan.

“En el teléfono nada. Tuve que venir a buscar mi parte de baja y para enterarme de cuándo tengo que venir. Tuve que venir in situ porque por teléfono, no”, ha declarado una trabajadora.

La responsable sanitaria, Belén Piñón, ha pedido que se usen los teléfonos de los centros de salud específicos para cita previa y no la centralita general.

Tanto por teléfono como por internet, desde el martes día 6 de octubre, se podrá pedir cita para vacunarse contra la gripe, una campaña que comienza el día 13.