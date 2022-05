Solo Juan Carlos I sabe por qué quería volver a ver al exconcejal de Sanxenxo Pode, Roberto Agís, pero una posibilidad es que se hayan caído en gracia al intercambiar libros. El sanxenxino le regaló un ejemplar de “Trasatlántico Santa Isabel, el Titanic de las costas españolas”, un libro que habla del naufragio de 1921 frente a la isla de Sálvora, en la ría de Arousa.

En entrevista en esta emisora, Agís recordó ese momento y el regalo que le hizo después el rey emérito de un libro sobre la vida del monarca y la vela.

El exconcejal de Sanxenxo posa en Silgar con el libro que le regaló al rey emérito y el que le dio Juan Carlos I a él

En un artículo remitido a los medios de comunicación, el exedil, que entró en el gobierno local con el cuatripartito formado por SAL, BNG, PSOE y Sanxenxo Pode, rompe los prejuicios sobre la falta de entendimiento entre personas con distintas ideologías:





El rey, el mar y el sol de Sanxenxo

Por

Roberto C. Agís Balboa





Hace casi 7 años conocí al rey emérito, Juan Carlos I, en el mismo sitio en que lo saludé el pasado viernes ante unos 200 periodistas acreditados de todo el mundo: la entrada del Real Club Náutico de Sanxenxo. Me decían de aquella: “¿Estando en un partido de izquierdas cómo es que vas a saludar al rey emérito que representa la monarquía? Y yo pensaba “¿Por qué no?” Recordad la transición española y cuantas ideologías tan dispares había, bandos opuestos, y todos se juntaron para hablar, llevar a cabo la transición y aprobar nuestra Constitución. Viendo el panorama político actual parece que aquel espíritu de unidad de la transición se está perdiendo. Ser del Real Madrid no impide tener amigos del Barcelona. Ser de un partido de izquierdas no impide dialogar y tener amigos de derechas, etc. Pensar diferente nos diferencia y nos une a la vez. Volviendo al tema, al conocer al emérito le dije: “Me llamo Roberto Agís, concejal de cultura, fiestas y juventud”. Su respuesta fue: “Anda, lo que le gusta a todo el mundo”. Me hizo reír, él se rió también, y no voy a mentir, me cayó bien desde el primer momento. Este pasado fin de semana la gente me decía “te vi en la tele con el emérito”. Unos te aplaudían y otros te criticaban. Resumen: “¿Te gusta el helado de fresa? No. ¿Lo has probado? No.” Ahí lo dejo.

Estos días, a algunos les daba alergia el Puerto Deportivo de Sanxenxo, no podían acercarse o por falta de tiempo, o por ideología, o por pertenecer a ciertos partidos…. Está claro que cada uno es libre. Yo fui porque por suerte nadie decide por mí, yo decido. Y también porque mi curiosidad no tiene límites, y conocer al que fue jefe del Estado de este país durante décadas me parecía y sigue pareciendo superinteresante. Los que me conocen de verdad, no los que le cuentan, saben que hablo con todo el mundo sin importarme su ideología, color, raza, nacionalidad… y que soy directo, sincero y bastante trasparente. Aparte que viví casi 12 años en el extranjero y conocí gente de muchas partes del mundo, fui emigrante, y por lo tanto me considero una persona de mente abierta, y no me encierro en una ideología, ni pongo barreras a mi mente.

Se sucedieron a lo largo de unos 4 años varios eventos náuticos, alguna cena en la que coincidimos, y hasta un desayuno, y siempre hubo un trato muy cordial y cercano. Es una persona simpática, con miles de anécdotas, y como cuentan, muy campechano. Para mí, como persona, y basándome en mi experiencia, diría que el rey emérito, es un buen tipo, muy amigo de sus amigos, y habla con cualquiera, si hay respecto y cordialidad de por medio. Y esto no quiere decir que igual yo discrepe con él sobre ciertos aspectos de la monarquía o sobre alguna de sus acciones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El rey emérito ha cometido errores, sí. Todos lo hacemos. Pero, eso no quita que su papel como rey haya sido esencial y decisivo en la historia de este país y en general, para bien. Lidiar con Franco durante años, la Transición, el 23F, sus relaciones internacionales, su papel conciliador… todo es historia de España. Puede gustarte más o menos, pero sin él no se entendería la España actual. Un profesor escribió una vez en la pizarra la tabla de multiplicar del nueve. 9 x 1 es 9, 9 x 2 es 18… 9 x 10 es 91. Jajajaja se rieron los alumnos. ¿Por qué os reís? dijo el profesor. Porque se ha equivocado, 9 x 10 es 90 no 91. El profesor les dijo, os voy a dar una lección de vida. En la vida acertaréis muchas veces, haréis muchas cosas buenas, pero si cometéis un error, os juzgarán por ello y no se acordarán de todo lo bueno que habéis hecho…

Desde que el rey emérito comenzó a visitar Sanxenxo hace unos años y por supuesto, con el enorme revuelo que se ha montado estos días pasados con su regreso después de casi dos años fuera, la propaganda gratuita que se le ha hecho a Sanxenxo, la ría de Pontevedra, y Galicia en general, es impagable. Ahora conocen Sanxenxo en cada rincón de España y parte del extranjero. Y eso lo digo claro, pese a quien le pese, su presencia en Sanxenxo, da a conocer Sanxenxo, atrae gente a Sanxenxo, en definitiva, es bueno para Sanxenxo. El que no lo vea será por conveniencia, partidismo (un grave problema en este país…), porque la mayoría, hasta los que lo critican, saben que su presencia en Sanxenxo es un activo que beneficia a Sanxenxo. También construir el puerto deportivo (por cierto, que lleva su nombre) se criticó en su día, y quizás ha sido de los mayores aciertos de este concello.

En España, hay muchos problemas que afectan a la vida diaria y al futuro de sus ciudadanos. Y diría que la monarquía o la vida del rey emérito, sea en Sanxenxo o donde quiera, no es de los principales, si se le considera un problema, el cual no creo lo sea. Más bien, es un problema solo para algunos… Que habría que modificar y actualizar al contexto actual algunas cosillas sobre la monarquía, su papel, funcionamiento... soy de los que piensa que sí. Debería explicar el emérito de alguna manera que ha pasado, pues tendrá que decidirlo él, cada uno y su conciencia. La política española se ha convertido en un entretenimiento, casi un circo, y el nivel es bastante malo. La prensa rosa, las redes sociales, se podría decir los medios en general, aparte de informar, algunos solo buscan el morbo, la noticia, generar polémica, no nos equivoquemos, para hacer dinero, conseguir seguidores, etc. Así, si la gente pide ver cómo una persona baja de un coche, como sube y baja de un barco o un avión, que come, que viste, a qué hora se va, con quien está…se le da, y si no sensacionalismo, crear polémica, o incluso fake news. Pero de ahí, a que la vuelta del rey emérito a España o Sanxenxo, sea lo más crítico en este país, lo que más preocupa a sus ciudadanos, pues, hay un buen trecho.

La monarquía está ahí porque lo decidieron los españoles, como la inviolabilidad del rey. Si el sistema que tenemos no nos gusta, pues habrá que cambiarlo, digo yo, pero entre todos. Por cierto, ¿no tienen aforamiento ciertos políticos? ¿No existen pagas vitalicias para algunos? ¿Se ha cambiado eso?... Años hablando sobre hacer una reforma constitucional y actualizarla al contexto actual, ¿Por qué no se hace? y más ahora que gobierna la izquierda… ¿No será que las cosas se hacen solo cuando nos conviene, o dejan de hacerse porque no nos conviene? Tampoco a otros les gusta que los independentistas quedaran libres, que algunos etarras ocupen escaños en el parlamento… pero ¿si es legal? Pues habrá que aguantarse. ¿Oye es que el emérito defraudo a hacienda? La prescripción, la inviolabilidad de la Corona, y los pagos a Hacienda hacen imposible cualquier querella contra él. Ya, pero era el rey. Ya, pero es una persona también, y tiene sus derechos como cualquier ciudadano. ¿Oye y Messi y Ronaldo? Defraudaron, y pagaron muchos millones cada uno, y aun así los aplauden como héroes y son referente para muchos en el mundo. ¡Curioso verdad! Es el mundo en el que vivimos, doble rasero, doble moralidad, la ética al servicio de cada uno, tonto el último…

Para muchos, entre ellos algunos políticos, la justicia patina un poco, y beneficia a unos y no a otros. ¿NO será que se usa la monarquía para tapar los problemas verdaderos de este país: crisis política, económica, social…? ¿NO será que atacar a la monarquía destruye el equilibrio, fomenta la división y beneficia (o eso creen) a algunos en sus intereses electorales (pero no al país en su conjunto)? ¿A un ciudadano español le preocupa más la inflación, la deuda gigantesca de España, el precio de la luz y los combustibles, la subida de la cesta de la compra, el paro, el cambio climático, la educación de sus hijos, como llegar a fin de mes… o si el rey emérito de 84 años viene a regatear a Sanxenxo con sus amigos? ¿O será que a algunos le interesa que así lo vendan porque les conviene para sus intereses políticos o partidistas, para tapar sus fracasos políticos, para justificar un posible fracaso como sociedad o país, etc?

La última vez que viera al emérito antes de este viernes fuera hace 3 años. Yo le regalé una copia de un libro a él y otra a Pedro Campos “Trasatlántico Santa Isabel, el Titanic de las costas españolas” escrito por mi amigo Celestino Viéitez Arizaga. A las semanas, el emérito me dedicó y regaló el libro: “El rey y el mar. Juan Carlos I, historia de una pasión”. A día de hoy, el rey emérito es una persona jubilada, cuya pasión, la navegación, la disfruta en Sanxenxo donde tiene buenos amigos. Para mí, no tiene nada de malo. A Sanxenxo puede venir quien quiera, y su mar, su sol, sus costas, su gastronomía, su gente, son sus atractivos principales. Si al rey emérito le gusta Sanxenxo y lo visita a menudo, al menos por mi parte, es bienvenido a nuestra tierra. Y al que no le guste… que le eche azúcar.