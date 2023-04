Rafa Domínguez (PP), sobre BNG y PSOE: ¿No se ponen de acuerdo en un mercadillo y quieren dirigir Pontevedra?

El concejal de Economía y Hacienda de Pontevedra, Raimundo González, ha valorado como "boa saúde financieira" la situación del Ayuntamiento de Pontevedra al informar de la liquidación del presupuesto municipal del año 2022, que cierra con un remanente de tesorería de 29,9 millones de euros.

La mayor parte de este dinero, un total de 23,32 millones de euros, ha sido incorporado ya al presupuesto para este año, que está prorrogado -por 74,2 millones- y supera así los 100 millones.

El BNG y este PSOE (no el de Tino) no se pueden ver delante", opina Domínguez

Ante este anuncio, el candidato del PP a la alcaldía de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha recordado los proyectos previstos en los presupuestos pasados y que han quedado sin hacer. "No son capaces de ponerse de acuerdo en un mercadillo ni en hacer unos presupuestos ¿y quieren dirigir la ciudad en los próximos años? Yo no lo veo. Pontevedra necesita un gobierno único y que tome decisiones", reflexionaba Domínguez en alusión a poder gobernar con mayoría absoluta.

Haciendo referencia al pacto entre nacionalistas y los socialistas desde que ha sido elegido candidato a la alcaldía Iván Puentes, el popular Rafa Domínguez critica su forma de gobernar: "El BNG y este PSOE (no el de Tino) no se pueden ver delante. ¿Cómo van a dirigir Pontevedra en los próximos años, si lo que dicen las encuestas es que pueden unirse dos partidos que no se soportan? Y que se tiran los trastos a la cabeza (no por detrás, que ya lo sabíamos) sino públicamente".