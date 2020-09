¿Qué supone la salida de ENCE del IBEX 35?

Este lunes ENCE ha dejado de estar presente en el IBEX 35, tras haber entrado en diciembre de 2018.

Las consecuencias de esta salida han sido analizadas por el especialista de COPE en la Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco. "Este año las acciones de ENCE han perdido en bolsa cerca de un 30% de su valor: a finales del año pasado se pagaban a cuatro euros por título, hoy cotizan a poco más de dos euros y medio. La valoración y las perspectivas de la empresa no cambian de manera sustancial por estar dentro o fuera del índice bursátil. Quizá disminuye su visibilidad pública, ya que no se encuentra entre los mayores valores del mercado y no está en el foco de los medios de comunicación. Pero no se producen cambios importantes en la valoración de la empresa", ha resumido Mañueco en COPE Pontevedra.

Según señalaba el especialista, el pasado viernes a mediodía, en su último día en el IBEX, las acciones de ENCE estaban al laza en la Bolsa de Madrid.

SU LUGAR LO OCUPA UNA FARMACÉUTICA

PharmaMar se ha incorporado este lunes al IBEX 35, el principal índice bursátil español, que estará integrado por 34 valores hasta el próximo 19 de octubre, tras la suspensión de MásMóvil por la OPA de Lorca Telecom Bidco.

La farmacéutica ocupará así el hueco que dejará Ence, valor que abandona este índice para incorporarse al 'Ibex Medium Cap'. PharmaMar da el salto al índice con un coeficiente aplicable del 100% y 18.554.107 acciones.

Desde que el Comité Técnico Asesor del índice comunicara por sorpresa, el pasado 10 de septiembre, que PharmaMar sustituiría a Ence en el principal selectivo de la Bolsa de Madrid, la farmacéutica ha subido más de un 17% su cotización, hasta los 103,8 euros al cierre del pasado viernes y recuperando los niveles de julio.