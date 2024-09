¿A qué número debo llamar si sé que un amigo se quiere suicidar?

Según los últimos datos publicados por el Instituto de Medicina Legal de Galicia, el Imelga, en el año 2022 se quitaron la vida en nuestra comunidad 340 personas. Esta cifra supera con creces las muertes violentas o por accidentes de tráfico que en ese mismo período sumaron 89 víctimas mortales.

Por eso asociaciones como Feafes, la Federación de Familiares y Amigos de Personas con Enfermedades Mentales, consideran que es necesario abordar este grave problema de salud mental de una manera transversal y poniendo el foco en la atención integral de las personas con posibles ideas suicidas.

Para Belén Uchal, psicóloga experta en salud mental que trabaja para esta entidad, debemos abandonar la idea preconcebida de posible suicida como una persona que vemos atormentada, triste, iracunda o con comportamientos antisociales. Esta experta nos recuerda que no es infrecuente que las personas que se suicidan suelan aparecer como padres, hijos o amigos felices y suelan también ocultar el sufrimiento que padecen y que se mantiene oculto en su interior.

¿cómo actuar si sabemos que un amigo se quiere quitar la vida?

Belén nos recuerda que no es sencillo detectar estas conductas suicidas aunque nos pide que prestemos atención a frases o comentarios del tipo "para vivir así, es mejor no seguir adelante" o "si lo llego a saber me tiro por la ventana". Aunque que parezca que se digan de forma jocosa, esta psicóloga considera que puede ser un signo de que "hay algo más" por lo que no conviene ignorarlos, especialmente si es un comportamiento inhabitual en esa persona.

Asimismo comentarios como "piensa en lo que pasará con tu hijo o mujer si te quitas la vida" solo contribuyen a aumentar su sufrimiento y su sentimiento de culpa por lo que lo mejor sería evitarlos aunque nuestra intención sea ayudarlo.

Por lo tanto, más allá de hablarlo con sus seres queridos, sería muy conveniente si sabemos que nuestro amigo o amiga se quiere quitar la vida sería llamar al 112, si la conducta es inmediata o se ha producido una tentativa sin éxito, o bien llamar al número 024 que es un número telefónico puesto en marcha hace un par de años por el Ministerio de Sanidad para atender a personas con pensamientos suicidas o que estén pasando una crisis emocional grave.

FEAFES Galicia Belén Uchal, psicóloga experta en salud mental

¿qué características tiene ese 024?