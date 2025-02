Polémica designación de un árbitro de la ciudad del Lérez para dirigir al Numancia, máximo rival del Pontevedra

En unas semanas marcadas por los líos en todo el fútbol español alrededor del colectivo arbitral, se une este fin de semana una nueva polémica en este caso en la Segunda RFEF. Numancia y Pontevedra se están disputando a cara de perro el primer puesto del grupo I que da plaza en Primera RFEF para el próximo curso. A falta del duelo de vuelta en Pasarón (retrasado al 19 de marzo por el mal tiempo) marchan empatados a puntos al frente de la tabla, aunque los sorianos van por encima al tener mejor average general. Les quedan 11 partidos además de su enfrentamiento directo.

Este domingo desde las 5, el conjunto granate recibe en Pasarón a un Escobedo en zona media baja pero en racha en las últimas jornadas. A la misma hora, el Numancia juega en Langreo ante un rival asturiano que sueña con el playoff. La polémica surge por la designación del colegiado pontevedrés Alberto Gómez Lameirto para dirigir el duelo en el Principado. El Numancia citó la publicación del CTA de la provincia de Pontevedra para hacer ver (sin expresarla) su disconformidad con esa elección.

A Yago Iglesias, técnico del Pontevedra, se le preguntó en rueda de prensa por este asunto y no quiso dar pie a la polémica, recordando que a su equipo también le arbitran muchas jornadas trencillas castellano-leoneses y afirmando que no ve a su club haciendo un comunicado para quejarse de esa circunstancia. Hay que indicar que en esta categoría es habitual que colegiados gallegos dirijan duelos con clubes de Castilla y León, o castellanos pitando a conjuntos de Galicia, pero no es menos cierto que la designación puede dar lugar a suspicacias y mete más presión a Gómez Lameiro a la hora de realizar su trabajo. Tengamos la fiesta en paz y esperemos que el Pontevedra alcance el liderato por los méritos que está mostrando y sin polémicas que puedan dar excusas a otro histórico como el Numancia en la bonita lucha por el ascenso.