Poio estrenará playa para perros y O Grove busca un segundo arenal canino

El Concello de Poio ha anunciado que convertirá en playa para perros el arenal de A Seca, al lado de una amplia zona de aparcamiento y del casco histórico de Combarro. El concejal de Medio Ambiente, Xosé Luís Martínez, ha adelantado que este mes de julio se pretende instalar un panel informativo con las normas que deberán cumplir los usuarios.

Imagen de la playa de A Seca. Foto: Concello de Poio.





Por su parte, el alcalde de O Grove, José Cacabelos, ha reconocido a esta emisora que el Concello busca una segunda playa canina en el municipio para este mismo verano. Actualmente, uno de los arenales de la zona de O Portiño, junto a A Lanzada, cuenta con numerosos bañistas y mascotas pero el ayuntamiento turístico pretende reservar otra playa en la zona urbana. "A xente viaxa con cans. E estamos detectando como un problema acudir ás praias onde, nos meses estivais, en determinados horarios, no Grove está prohibido acudir ás praias cos cans. É ofrecerlle unha alternativa máis. Funcionan moi ben e a verdade é que estamos satisfeitos", ha valorado el regidor.

Los propietarios de perros disponen también de una playa canina en el sur de la ría de Arousa, la playa de O Castelete, en Vilaxoán. El concejal de playas de Vilagarcía, Diego García, ha destacado para COPE el servicio que presta a la ciudadanía, con un cercado de madera que impide la salida de los animales a la carretera. "Si que ten moi boa acollida, si que ten bastantes usuarios. Hai que dotala tanto de bebedeiros como de recollida dos excrementos. A verdade é que está funcionando bastante ben", ha declarado el edil socialista.

Siguiendo el ejemplo de Vilagarcía y O Grove, la playa de A Seca se convertirá en el primer arenal canino de la ría de Pontevedra. Además de un atractivo turístico, el concejal de Medio Ambiente de Poio, Xosé Luis Martínez, considera esta oferta una demanda vecinal porque “cada vez son máis as persoas que se involucran na adopción de cans, polo que se facía preciso contar cun espazo aberto no que as mascotas poidan permanecer soltas”.