La odisea de un padre para conseguir un medicamento para el TDAH de su hijo

Padres de niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en la provincia de Pontevedra y en toda Galicia están experimentando dificultades para encontrar el medicamento Concerta en las farmacias. Manuel, un padre de la Illa de Arousa, relata en COPE la odisea que vive desde hace casi un año para conseguir la medicación necesaria para su hijo.

"Desde antes del verano, cuando me toca la receta, empiezo a llamar a farmacias hasta que lo consigo," explica Manuel. "Hay meses que tuve que llamar a 10 farmacias. Me provoca ansiedad el día antes, pensando en lo que se me viene encima los días siguientes".

La falta del medicamento tiene consecuencias directas en el bienestar y el rendimiento escolar del hijo de Manuel. "Le produce nerviosismo, no es capaz de concentrarse, le afecta sobre todo a nivel escolar", comenta.

¿A qué se debe la escasez?

Manuel ha intentado obtener respuestas sobre la escasez, pero sin éxito. "Los farmacéuticos no saben las causas. Miran en el ordenador de la farmacia como cualquier otro medicamento, pero parece que no está disponible en ningún almacén".

Ante la falta de soluciones, Manuel ha presentado reclamaciones ante el Valedor do Pobo a nivel gallego y el Defensor del Pueblo a nivel nacional, buscando ayuda de las instituciones. "Escribí al Valedor do Pobo y ya me contestaron dos veces que le pidieron información a la Consellería de Sanidade, pero que no reciben respuesta", señala.

La perspectiva del Colegio de Farmacéuticos

Adrián Acuña, miembro del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, confirma que el Concerta lleva meses con problemas de suministro. Aunque reconoce que la situación ha mejorado ligeramente, la disponibilidad sigue siendo menor a la necesaria.

Acuña explica que los laboratorios informan de una disminución en la fabricación en 2024 debido a problemas en una de las fábricas que producen para toda Europa. Este problema afectó a todos los medicamentos que contienen como principio activo el metilfenidato. "Parece que la cosa va mejorando y ahora mismo hay disponibilidad en los mayoristas", indica Acuña.

El problema de la sobre demanda

Adrián Acuña señala que la situación se agrava debido a la sobredemanda. "Una persona que tiene un hijo con un problema, busca el medicamento por todos lados como haríamos todos. Entonces, una misma petición de medicamento igual va a 20 farmacias", explica. Recomienda a los padres acudir a su farmacia de confianza para evitar la creación de sobrepedidos innecesarios

UN MEDICAMENTO "made in spain", LA SOLUCIÓN

Pilar Castiñeira, que es vicepresidenta de FEGADAH (Federación Galega de TDAH) espera que muy pronto acaben los problemas de suministro. La solución estarían en un medicamento de producción española, el Atenza, que mantiene el mismo principio activo y las mismas propiedades que el Concerta. Pilar nos confirma que la multinacional que fabrica este fármaco está priorizando otros mercados que resultan más rentables lo que redunda en una falta de abastecimiento. Ahora la Agencia Española del Medicamento ya está recomendando a los distintos servicios sanitarios de las CC.AA. que sus médicos empiecen a recetar Atenza para acabar así esos problemas de suministro.