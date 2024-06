Modelo a los 50. La moda no entiende de edades

Seguramente has escuchado muchas veces que la belleza no tiene edad y que nunca es tarde para verse guapo y elegante.

Eso es lo que pensó Fernando, un pontevedrés de 56 años que debutó hace pocos días como modelo durante el Certamen Royal Spain Senior, celebrado en el centro comercial Área Central de Santiago de Compostela. Este evento se realiza con el objetivo de buscar hombres y mujeres de entre 40 y 60 años interesados en el mundo de la moda y la imagen.

Fernando nos contaba que fue una amiga quien le animó a presentarse en el certamen, ya que al principio él no estaba muy convencido porque no tenía ninguna experiencia desfilando. Sin embargo, sí está acostumbrado a vestir elegante porque trabaja como comercial y en su trabajo la imagen y la apariencia son muy importantes.

Durante la entrevista, Fernando dejó un mensaje muy claro para las personas que se dejan arrastrar por los prejuicios y creen que las personas de más de 50 no pueden ser modelos: "Yo creo que, por lo general, muchas personas deciden no acudir a estos eventos porque pensamos que a lo mejor ya no encajamos porque nos vemos un poquito mayores", algo que buscó romper con su presencia en el certamen.

Preguntado por el futuro, Fernando no descarta seguir con su carrera de modelo: "Sí, me gustaría seguir haciendo algunas cosillas si surgen. La experiencia ha sido muy bonita y en todo momento me sentí muy cómodo".

Este comercial de 56 años es todo un ejemplo de cómo la autoestima son imprescindibles en nuestra imagen y en nuestra autopercepción.