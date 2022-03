Manifiesto en recuerdo de Jéssica Méndez en Barro: "Os feminicidas tamén viven preto de nós"

"A vida de Jéssica estaba sendo condicionada polo acoso deste individuo. Poñer cámaras de vixilancia na vivenda e mudar de teléfono son só algunhas das medidas que Jéssica tivo que facer para tentar mitigar o acoso exercido por José Eirín", relataba María González, amiga y compañera de trabajo de la mujer que falleció la pasada semana en Barro tras la colisión de su coche y el de su acosador, en lo que, tal y como investiga la Guardia Civil, podría no ser un accidente de tráfico sino algo premeditado.

Nós nunca chegamos a pensar que José Eirín rematase coa vida de Jéssica pero aconteceu"

Ante cientos de personas que se concentraron este lunes frente al Concello de Barro para pedir justicia para Jéssica Méndez, su amiga analizaba de forma clara el calvario que estaba viviendo la joven: "O machismo que irradia a súa obsesión por ela fixo que este ser posiblemente se crese coa potestade de arrincarlle a vida a Jéssica, do mesmo xeito que teñen feito outros feminicidas". A pesar de que la legislación pueda no calificar como un caso de violencia de género el presunto asesinato de Jéssica porque la Ley estipula que debe haber una relación sentimental previa o actual, la definición que contempla el Diccionario de la Real Academia Española y que utiliza María sí encaja con el caso ya que un feminicidio es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia.

Por eso, María apelaba a condenar de forma esplícita todo acto de machismo: "Non nos amedrentemos cando vexamos unha situación de acoso porque sexa veciño, coñecido ou descoñecido. Porque os feminicidas tamén viven preto de nós. Non podemos permitir que este caso quede no esquecemento porque sabemos que, como Jéssica, pode haber moitas mulleres que agora mesmo poden estar sendo acosadas. Nós nunca chegamos a pensar que José Eirín rematase coa vida de Jéssica pero aconteceu, isto non pode acontecer máis".

As mulleres teñen dereito a vivir a súa vida con liberdade"

En la misma línea, en declaraciones a esta emisora, el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, manifestó: "Eu non sei como se vai tipificar. Pero, dende logo, eu si teño clara unha cousa: as mulleres teñen dereito a vivir a súa vida con liberdade e a non sentirse con medo polo feito de ser mulleres".

Este martes el movimiento feminista ha convocado concentraciones pidiendo que paren las violencias machistas tanto en Pontevedra como en Poio, Vilagarcía y Catoira, en las comarcas de Pontevedra y O Salnés.



Prisión provisional sin fianza para el detenido

El Juzado de Instrucción número 1 de Caldas de Reis, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por haber matado a una mujer en Barro embistiendo su coche con su propio vehículo el pasado jueves. La joven, de 29 años, falleció un día después. Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En cuanto a la tipificación del delito, se le investiga por homicidio o asesinato, pendiente de concretar a lo largo de la instrucción.

Las investigaciones apuntan a que se trató de una colisión provocada por el arrestado.