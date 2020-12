Los mensajes del asesino de Valga publicados por el programa de AR, analizados por una técnica en igualdad

El programa de Ana Rosa de Telecinco ha publicado, en exclusiva, vídeos y audios del móvil de José Luis Abet, el hombre que asesinó en Valga en 2019 a su exmujer y a la madre y hermana de esta. Todo, en presencia de sus dos hijos menores.

A raíz de la publicación de sus palabras, y con la colaboración de la agente en igualdad del Centro de Información á Muller (CIM), Merchi Renda, hemos analizado sus mensajes con perspectiva de género.

“Agora xa me cansei de que me pitorrearan” es una de los comentarios que Abet le hace a un conocido al enviarle un audio justo después de los asesinatos. Al escucharlo, la especialista valora que “sempre xustifican as súas actuacións polo que elas lles 'obrigan' a facer, porque o toman como unha falta de respecto, como unha confrontación á súa autoridade. Eles se senten xustificados ante calquera cousa que fagan”.

O que escoito é un home satisfeito co que fixo”

Al oír cómo asume que lo tendrán que ir a ver a la cárcel el resto de su vida, Merchi Renda concluye: “A proba de que nin a casa (que parece que é o que lle doeu máis a este señor) nin os fillos lle importaban era que realmente a súa finalidade era que a súa exparella non disfrutara nin da casa nin dos fillos. Unha vez que a sacaou de diante, o home xa quedou satisfeito e xa non lle preocupa nin perder a casa nin os fillos”.

Esos dos niños han quedado huérfanos y por eso la técnica en igualdad insiste en que “un maltratador nunca é un bo pai. Entenden os fillos como a súa propiedade: 'Son meus e entón, nese sentido, si quero estar con eles'. Pero en canto a preocuparse polo coidado, a saúde, a estabilidade deses rapaces, está clarísimo que non lle importa absolutamente nada. Se non, non faría o que fixo. Os fillos e a custodia son, unha vez máis, unha excusa”.

De esta forma, la trabajadora del CIM de Pontevedra recordó que asesoran a víctimas de violencia de género o a cualquier persona que pueda formar parte del entorno de un maltratador y necesite ayuda para entender qué actitudes no pueden consentirse. En los vídeos de Abet, este hombre repite constantemente mensajes de odio hacia su exmujer. “Cando escoitamos estes comentarios, tendemos a non darlle a importancia que teñen e apoiámolo a el”, lamenta Merchi Renda al hablar de cómo familiares y amigos de un maltratador acostumbran a darle la razón sin pararse a pensar en sus consecuencias, aunque no lleguen al asesinato.