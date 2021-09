Las comisarías de Policía Nacional de Marín y Vilagarcía estrenan inspectores jefe

Javier Rodríguez Foz y Luis Francisco Hombreiro Noriega están al frente de las comisarías de la Policía Nacional de Marín y Vilagarcía de Arousa, respectivamente.

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, ha presidido en la tarde de este lunes el acto de toma de posesión de los nuevos comisarios. Además de felicitarlos, la responsable socialista les pidió "manter a ambas localidades nuns cocientes de delincuencia, como mínimo, semellantes aos actuais” además de“un esforzo maior para mellorar as cifras que manexamos na actualidade, garantido así a sensación de seguridade da cidadanía”.

Larriba quiso agradecer el trabajo de los dos comisarios salientes, Esteban Pinillos y José María Quintana, y lo hizo destacando las buenas cifras de Vilagarcía, que en verano experimentó un descenso medio de los robos y hurtos del 20%. Para ella es "un exemplo dese bo traballo policial, sobre todo, nuns meses nos que a súa poboación se incrementa considerablemente”. En cuanto a Marín, la subdelegada indicó que sus cifras "non representan unha gran preocupación", no obstante, pidió a los nuevos comisarios “un plus de traballo para deixar todos os índices en negativo”.

Sobre los principales delitos a tener en cuenta, Larriba recordó a los inspectores la necesidad de prestar especial atención a los ciberdelitos o estafas a través de internet ya que “están a superar cotas ata o de agora non vistas” y de incidir en la lucha contra la violencia machista. “Sodes a punta de lanza na protección das mulleres fronte aos seus agresores e é necesario seguir multiplicando esforzos para acabar con esta secuela que empaña a nosa sociedade”, valoró la subdelegada.

En un acto en el que, además de la comisaria provincial, Estíbaliz Palma, estuvieron presentes la alcaldesa de Marín, María Ramallo, y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra apuntó a los nuevos inspectores la importancia de colaborar con los diferentes agentes locales, en especial, con la Policía Local de cada municipio, para así mantener la seguridad ciudadana.“Na loita contra a criminalidade precisamos estar acompañados e é nesta loita na que vos desexo todos os éxitos”, finalizó.