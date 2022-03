A Lama sustituye las Comparsas do Entroido por un Festival de Murgas

A Lama sustituye las Comparsas do Entroido por el Festival de Murgas. Este viernes, desde las 20.30 horas, la Alameda lamense recibirá a El Equipo Ja, Os do Val do Lérez y A Murga do Naveiro.

Las tres comparsas pontevedresas serán las encargadas de poner la nota musical y el humor al Carnaval de A Lama.

El evento de este viernes arrancará a las 18.00 horas con el Entroido Infantil, amenizado por el grupo Os Ilusionistas. Los de Ponte Caldelas dinamizarán la tarde con juegos, canciones y actividades para los niños y niñas de A Lama.

A partir de las 20.30 horas se celebrará el Festival de Murgas. A su finalización, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una gran chocolatada con churros gratuíta. El Baile de Entroido lo liderará el dúo Prisma, que será el encargado de animar a los asistentes y dinamizar el concurso de disfraces que se celebrará a lo largo del evento.

Los ganadores en las tres categorías del concurso (individual, de pareja y de grupos) recibirán una estatuilla de Conde Cabanelas, natural de Covelo antes de emigrar a Brasil donde fue promotor de la salida a la calle del famoso Carnaval de Río de Janeiro.

El nuevo formato del Carnaval de A Lama suple al habitual desfile multitudinario que se celebraba antes de la pandemia. La nueva normalidad y la imposibilidad de contar con las comparsas en esta edición por la falta de previsión, ha llevado a los responsables de Cultura del Concello a optar por este nuevo formato.