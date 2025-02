Isma Martínez ve a su Balonmano Porriño con opciones de título en Europa

El equipo de moda en la provincia de Pontevedra es el Balonmano Porriño tras seguir haciendo historia el pasado fin de semana con su pase en tierras griegas a las semifinales de la EHF European Cup. Las pupilas de Isma Martínez ganaron los dos encuentros al Ionias heleno y ya miran hacia la penúltima ronda. El sueño de un trofeo continental en su estreno en estas lides continua muy vivo. Este martes, los estudios de la Cadena COPE en Vigo han recibido la visita del entrenador del conjunto louriñés para analizar el gran momento de la entidad.

Un Isma Martínez que reconocía su cansancio tras un viaje largo de vuelta desde Atenas y afirmaba que la eliminatoria ante el Ionias fue dura "por cómo elevaron las rivales su nivel de agresividad en el partido de vuelta". Por supuesto le da mucho valor al pase a semifinales y a la ilusión con la que están viviendo el camino y tiene claro que todavía les quedan unos meses de temporada de altos vuelos.

Sobre el posible rival en las semifinales, le gustaría viajar a Islandia por conocer el país pero no tiene tan claro que las checas del Kynzvart tengan la eliminatoria sentenciada pese a la victoria en la ida por 11 goles ante el Haukar islandés. Y es rotundo sobre las opciones de título de su equipo porque "hacemos un balonmano diferente, que sorprende a los rivales". Y echó la vista atrás para recordar como hace 4 años Porriño peleaba por no descender y las dificultades económicas para la entidad que produce jugar en Europa.

Álvaro Lorenzo Isma Martínez en la entrevista en los estudios de la Cadena COPE

Isma pudo escuchar mensajes de felicitación de Bruno López, presidente de la Federación Gallega; el técnico de Cangas, Nacho Moyano o la jugadora del Guardés y ex pupila suya, Cristina Cacheda y tras agradecer esas muestras de cariño no descartó una final gallega en Copa de la Reina. "Lo firmamos, Guardés está jugando muy bien y si hay final gallega que la ganemos nosotras". No le agrada tener al actual campeón copero, Bera Bera, en su lado del cuadro y deja claro que todavía no ha conversado con el club sobre su futuro en el banco louriñés. Por último apuntó Isma que la final de la EHF European Cup coincide con el 17 de mayo, Día das Letras Galegas, en lo que sería el momento perfecto para levantar un título.