O Grove vende 3.400 kilos de centolla el primer día de la campaña con precios superiores a los de 2020

La campaña de la centolla ha comenzado en las provincias de A Coruña y de Pontevedra después de meses en veda.

La cofradía de pescadores San Martiño de O Grove lidera, año tras año, las cifras de facturación del deseado crustáceo en Galicia. Los ingresos de los marineros mecos dependen fundamentalmente de esta campaña. Por eso, 60 embarcaciones grovenses han salido en su captura este lunes y martes.

Los precios de venta del primer día han sido "bastante mellores" que los del año pasado, ha afirmado Antonio Otero, el patrón mayor de O Grove. El coste del primer lote ha subido a 24,40€/kg. cuando el del primer día de la campaña del año pasado no llegaba a los 20,00€/kg.

El precio medio ha rondado los 14,00€/kg y el más bajo los 9,00€/kg.

La lonja de O Grove ha vendido 3.400 kilos en subasta, a pesar de que la mayoría de los barcos no han llegado al tope máximo de captura por embarcación.

El patrón meco ha manifestado en Mediodía en Cope que el tiempo estable de estos días no es el idóneo para la captura de centollas. "Non está o tempo propicio para o centolo porque fai frío e o mar está moi quieto, necesitamos ventos do sur e mar de fondo", ha explicado en la entrevista.

En junio terminó la última campaña de la centolla que fue un éxito para los pescadores grovenses con más de un millón de euros de factuación.

La campaña de este año ha comenzado esta semana con buenas expectativas, especialmente de cara a las comidas y a las cenas de Navidad. A partir de entonces, se prevé un descenso de la demanda, y por tanto, de los precios.