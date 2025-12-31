El cava de Almendralejo sube de precio pero dispara sus ventas esta Navidad

El cava de Almendralejo (Badajoz) ha cerrado la campaña de Navidad con un notable aumento de ventas de entre el 10 y el 15 por ciento. Sin embargo, este éxito ha estado acompañado de un incremento de alrededor del 20 por ciento en el precio de la botella, según ha explicado el gerente de Bodegas Romale, Diego Nieto, en declaraciones a Europa Press.

La sequía en Cataluña, el origen de la subida

El motivo principal de este encarecimiento ha sido el vino base, que, según Nieto, "el año pasado cotizó a un precio muy alto por la sequía que hubo en Cataluña". Esta situación provocó que el coste del vino base "casi se disparó un 60 o un 70 por ciento", un aumento que ha sido necesario repercutir en el precio final del producto.

Un consumo cada vez menos estacional

Pese a la subida de precios, Nieto ha afirmado que las ventas han ido "muy bien" y ha destacado que el crecimiento ha sido "proporcional" a lo largo de todo el año, no solo durante las fiestas. "Cada vez se está vendiendo más cava en el extranjero", ha señalado el gerente, quien añade que "el consumo es durante todo el año y no es tan puntual".

Cada vez se está vendiendo más cava en el extranjero" Diego Nieto Gerente de Bodegas Romale

Esta tendencia se observa incluso en regiones como Extremadura, donde el consumo, tradicionalmente concentrado en Navidad, empieza a distribuirse "mes tras mes". El gerente concluye que el cava de Almendralejo "cada vez se conoce más, cada vez gusta más y cada vez se consume más", tanto en España como fuera, gracias a ser un producto que "expresa el terruño y las horas de sol".