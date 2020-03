El doctor Álvarez Deza, sobre personas sanas: "Lo de salir a la calle con mascarilla no tiene ningún sentido"

El jefe del servicio de alertas epidemiológicas de la jefatura territorial de Sanidade en Pontevedra, el doctor Miguel Álvarez Deza, no tiene tiempo para leer los bulos que circulan en redes sociales sobre le coronavirus, solo repasar artículos científicos que llegan de China porque "están analizando sus propios datos y pueden orientarnos un poco".

MÁS POSITIVOS PERO TAMBIÉN MÁS PERSONAS CONTROLADAS

Según los datos del Ministerio de Sanidad, Galicia es actualmente la octava comunidad autónoma en número de personas que han dado positivo por coronavirus. ¿Es alarmante ese dato? "Yo creo que es una buena noticia que seamos la octava. Aquí estamos bastante mejor que en España en su totalidad. Ayer -por este martes- la tasa de letalidad en Galicia era del 1,6%, mientras que en España era del 5%. ¿Por qué es tan alta en España? Pues porque se han hecho pocas pruebas. A medida que se vayan detectando más casos, este porcentaje de muertes en relación a positivos, disminuirá", ha analizado el especialista.

Tal y como ha indicado en COPE Pontevedra el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el gobierno autonómico prefiere seguir haciendo test rápidos aunque el número de positivos aumente ya que esas personas podrán ser aisladas para evitar que puedan seguir contagiando.

En una epidemia como esta las muertes son esperadas pero no son deseables. Los pocos fallecimientos que hemos tenido en Galicia han sido en personas mayores de edad y con patologías asociadas, como problemas cardíacos, problemas respiratorios, fumadores, diabéticos, etc.

MASCARILLAS POR LA CALLE, SOLO PARA PERSONAS CON SÍNTOMAS

El doctor Álvarez Deza insiste: "Lo de las mascarillas, se dijo desde el principio desde la Organización Mundial de la Salud y también lo hemos repetido nosotros, a quien debe ponérseles es al enfermo, al caso positivo, para que no nos contagie a quien probablemente estamos sanos. Lo de salir a la calle con mascarilla no tiene ningún sentido, ya que estamos todos recluidos en casa y el virus no está circulando en el ambiente".

EN EL SÚPER, CON GUANTES

"Yo recomendaría llevar guantes porque estamos cogiendo el carro de la compra, la cesta de la compra, cogiendo los envases, la fruta, dejamos otra vez el carro, ponemos todo en una cinta, sacamos el dinero, pagamos, otra bolsa... Todo eso -con los guantes- nos puede evitar la transmisión a través de objetos y superficies contaminadas".

Pero es importante que el uso de guantes no cree una falsa sensación de seguridad, hay que utilizarlos correctamente. "Hay que lavarse las manos antes de ponerse los guantes, quitárselos con cuidado, tirarlos en una bolsa la basura y lavarse las manos después de quitarse los guantes. Extremar la higiene de manos es fundamental. Tenemos una serie de actos involuntarios (tocar objetos, coger el móvil, teclados y llevarnos las manos sin darnos cuenta a la nariz, los ojos y la boca) y esa es una vía de transmisión del virus".

Las dudas frecuentes sobre la enfermedad del coronavirus o las restricciones por el estado de alarma pueden resolverse en la web creada por la Xunta de Galicia.