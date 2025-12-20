La D.O. Rías Baixas impulsa su promoción con un presupuesto millonario para 2026

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas celebró ayer su último pleno del año, en el que dio luz verde al presupuesto de 2026, al Plan de Promoción para el próximo año y a la decisión de que, a partir de ahora, las cuotas que abonan los inscritos según su actividad se actualicen en función del IPC del ejercicio anterior. Estas cuotas, vigentes desde 2001, quedarán indexadas al IPC del año precedente a partir del 1 de enero de 2026.

Durante la sesión se realizó un repaso detallado del Plan de Promoción, Comunicación y Marketing desarrollado en 2025, así como de los datos de la Campaña de Vendimia 2025 y de las actuaciones del Órgano de Control y Certificación, con especial atención a las auditorías y a la verificación de la aptitud de los vinos de Rías Baixas.

Nuevas cuotas

La actualización de las cuotas supone la primera revisión en 25 años y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2026, manteniéndose en los ejercicios sucesivos indexada al IPC del año anterior, en este caso, el de 2024. El acuerdo no modifica el importe vigente para las precintas de garantía ni para la cuota de nuevas inscripciones, que continuarán con las mismas condiciones actuales.

Presupuesto 2026

El presupuesto de 2026 se presenta equilibrado en gastos e ingresos y asciende a 4.371.828 euros. Esta cantidad procede de las cuotas de los asociados e ingresos extraordinarios (61,95%), de subvenciones y del remanente de años anteriores, y se destinará a gastos de funcionamiento, control de calidad (19,28%), promoción (68,5%) e inversiones.

Plan de promoción

El Pleno dio también el visto bueno al Plan de Promoción 2026, que contempla acciones específicas, planes de promoción y campañas publicitarias como “Blanco como Ninguno” y la que se desarrolla conjuntamente con la D.O.P. Jamón de bellota 100% Ibérico de Los Pedroches. El programa incluye además la participación en ferias locales, nacionales e internacionales, el desarrollo de planes sectoriales en mercados prioritarios (USA, UK, México, Irlanda, Puerto Rico, Países Bajos, Bélgica, Suiza y Alemania), la comunicación interna y externa y la colaboración con la Asociación Ruta del Vino Rías Baixas.

Otros asuntos

Los vocales abordaron igualmente los acuerdos alcanzados el 4 de diciembre en Europa entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo en torno al denominado “paquete vino”, analizando cómo pueden influir y contribuir a los retos que afronta el sector de la Denominación de Origen Rías Baixas. Además, fueron informados de los cambios introducidos en la norma de nutrición sostenible del suelo agrario, recogidos en el Real Decreto 934/2025.