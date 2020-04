El concejal de Hacienda de Marín: "Si no se puede prestar ese servicio, lo que procede es devolver las tasas"

"Si no se puede prestar ese servicio (en concreto lo que son los comercios que no son esenciales, de primera necesidad y que han teniodo que estar cerrados durante este periodo), lógicamente lo que procede es devolverles las tasas ya pagadas y nosotros vamos un poco más allá y tratamos de ayudar y dinamizar la hostelería no cobrándoles por la ocupación de las mesas y las sillas en las terrazas", ha valorado en COPE Pontevedra el concejal de Hacienda de Marín, Manuel Santos.

Bajo esta premisa, el gobierno local ha decidido perdonar el cobro de tres tasas de forma proporcional al tiempo que hayan tenido que estar cerrados o sin poder realizar su actividad durante el estado de alarma, también se devolverá el canon que pagan distintas empresas o personas físicas con concesión municipal mientras no puedan prestar sus servicios y a la hostelería se le rebajan los gastos de forma extraordinaria al decidir que poner terrazas en Marín en todo 2020 y también 2021 sea gratis.

De forma detallada, estos son los recibos que perdona el Concello de Marín dentro de su Plan de Reactivación Local:

Taxa polo Servizo de Recollida de Lixo:

O Concello anuncia que non se cobrará a parte proporcional desta taxa a aqueles comercios que non pudieron abrir durante o Estado de Alarma.

O trimestre emitirase un mes despois do levantamento do Estado de Alarma

Taxa por Ocupación da Vía Pública na Venta Ambulante:

Devolveranse aqueles importes pagados durante o Estado de Alarma aos que teñen postos no Mercadillo de Marín.

Taxa por ocupación da vía pública de 'veladores':

Devolveranse todas as taxas pagadas durante o Estado de Alarma.

Haberá unha exención total do pago das terrazas durante o período 2020-2021

Taxa por Servicio de Mercado:

Devolveranse aquelas taxas pagadas durante o Estado de Alarma

Quedará conxelada a emisión de novas taxas namentres siga en vigor o Estado de Alarma

Concesións do Concello:

Nestes casos (como pode ser o quiosco de Briz, o bar de Portocelo, a piscina municipal, os albergues de Cadro e o Ecoparque), devolveranse os importes cobrados ás empresas concesionarias.