Nun paso significativo cara a unha maior comprensión e respecto pola diversidade neurobiolóxica, a Real Academia Galega (RAG) actualizou a definición de 'autista' no seu dicionario en liña. Este cambio, que se produciu xusto antes da conmemoración do Día Mundial do Autismo este 2 de abril de 2024, reflicte os avances na descrición científica do autismo e tamén na súa percepción social.

Como nos explicaba a lexicógrafa e membro da RAG, María Dolores Sánchez Palomino, a nova definición describe o autismo como un "trastorno do desenvolvemento neurolóxico caracterizado pola dificultade na interacción social e na comunicación, e por patróns de pensamento e comportamento restrinxidos, repetitivos e estereotipados". Ademais, aclara que normalmente se emprega a expresión 'trastorno do espectro autista ou trastorno do espectro do autismo (TEA)', abranguendo un conxunto amplo de condicións.

Esta mudanza foi impulsada pola Federación de Autismo Galicia, que proporcionou documentación sobre a revisión científica dos criterios diagnósticos do autismo, promovendo unha visión que se afasta da consideración do autismo como unha enfermidade e se enfoca nas diferenzas no procesamento neurolóxico.

A RAG, con este acto, subliña o seu compromiso con "promover os principios de xustiza, igualdade e respecto á diversidade", o que implica un "proceso constante de revisión e modernización" do seu dicionario. A actualización é un reflexo da vontade da Academia de adaptarse aos tempos e contribuír a unha sociedade máis inclusiva.

O Día Mundial do Autismo celébrase para aumentar a conciencia sobre o autismo e fomentar a inclusión e o apoio ás persoas con TEA e ás súas familias. Este ano, a data serve como un recordatorio poderoso da importancia de entender e aceptar a diversidade neurobiolóxica na nosa sociedade.