Comenzó el juicio contra el hombre acusado de matar al marido de su ex pareja en Ponte Caldelas

Este lunes ha comenzado el juicio contra Marcos Vidal, el hombre acusado de matar en 2015 al marido de su ex pareja en Ponte Caldelas. El autor confeso del asesinato de Manuel Rivas ha llegado a la Audiencia Provincial de Pontevedra en un furgón de la Policía Nacional escoltado por dos agentes. Lo ha hecho esposado, ya que lleva en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos, en noviembre de 2015. A cara descubierta y mirando a las cámaras, ha entrado al juicio dispuesto a declarar y responder a todas las preguntas.

En su declaración, Vidal ha dicho "entiendo que la familia quiera que se me condene, o fusile incluso si fuesen otros tiempos". Se enfrenta a una pena de 20 años de cárcel y ocho de libertad vigilada, además del abono de indemnizaciones que podrían ascender a 170.000 euros.

A su llegada a los juzgados, su abogado, Diego Reboredo, ha informado de que defenderá en el juicio que "no hubo el ensañamiento ni la alevosía que recoge el escrito de la Fiscalía".

Se espera un juicio de tres jornadas, en horario de mañana y de tarde en la sección cuarta de la Audiencia Provincial.

Día del crimen

Se cumplen casi 4 años desde que sucediese el crimen. Los hechos se remontan al 28 de noviembre de 2015 cuando, según el escrito de Fiscalía, Marcos Vidal se desplazó desde su domicilio en Arcade a Ponte Caldelas, donde residía la víctima y su esposa. Un matrimonio que rompió durante aproximadamente un mes justo un año antes del crimen, aunque retomaron su relación y vivían juntos en Ponte Caldelas.

El autor del crimen, el ex de la mujer, seguía desde hace tiempo los pasos de la pareja y se había desplazado varias veces hasta la vivienda de ambos para comprobar que vivían juntos.

El día del asesinato, entró en el portal aprovechando que salía un vecino, esperó en el rellano a que el marido de su ex saliese del piso y tras abordarlo le obligó a entrar de nuevo en casa donde, tras un forcejeo, le propinó hasta 16 puñaladas por todo el cuerpo con una navaja.

Investigación de la viuda

La mujer estuvo investigada pero, finalmente, no se sentará en el banquillo de los acusados. El Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra la viuda. De hecho, la defensa de Sandra Martínez se ha personado como acusación particular en el juicio y ha declarado en contra de su ex pareja.