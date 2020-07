Celebración del día del Carmen en la Escuela Naval de Marín con las víctimas del coronavirus en el recuerdo

La crisis sanitaria del coronavirus ha obligado a cambiar por completo la agenda habitual del día del Carmen en la Escuena Naval Militar. En esta jornada de 16 de julio, únicamente se ha celebrado una misa en honor a la Virgen y una ofrenda en la que se ha recordado a los militares fallecidos y también, al coincidir con el funeral de Estado por las víctimas de la pandemia, se ha tenido presentes a los afectados por covid-19.

"Como todos los años, hemos celebrado un acto en honor a nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Este año, por las circunstancias especiales que atraviesa España, ha sido un acto breve y de alegría contenida, pues no podemos olvidar el dolor de todos los españoles, especialmente hoy cuando el Estado recuerda a los fallecidos por la pandemia. No ha habido invitados, ni engalanado y no ha incluido la jura de bandera y entrega de reales despachos a los nuevos oficiales como en años anteriores. El acto se limitó a una ceremonia religiosa voluntaria y un homenaje a los que dieron su vida por España, en el que, en esta ocasión, tuvimos muy presentes también a los fallecidos por la crisis sanitaria", ha relatado en COPE Pontevedra el comandante-director de la Escuela Naval de Marín, el capitán de navío Ignacio Cuartero Lorenzo.

NUEVAS FECHAS PARA LOS ACTOS HABITUALES

La bienvenida a los nuevos aspirantes, con su jura de bandera, tendrá lugar este sábado 18 de julio.

Por su parte, debido a la cuarentena, los futuros oficiales han terminado el curso a través del campus virtual de la Armada y todavía este mes están realizando las prácticas en los buques antes de poder recoger sus reales despachos. De ahí que el acto de entrega se retrase al martes 28 de julio.

En los dos casos, no habrá autoridades civiles, desfilarán únicamente los alumnos implicados y se restringirá la presencia de los familiares que los acompañen en el patio de la Escuela Naval Militar, para así cumplir con las medidas de seguridad sanitaria vigentes.