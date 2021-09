Carmen, transplantada de riñón y sin inmunidad frente a la covid-19 después de haberse vacunado

"A mí me dio cero, es decir, yo no estoy inmunizada. Pero yo no quiero desanimar a nadie, es mi caso y no es el caso de todo el mundo", así relata Carmen Suárez el resultado que le comunicaron después de haberse prestado para realizar un estudio sobre el nivel de inmunidad que alcanzaban pacientes transplantados, en su caso, de riñón después de ser vacunados contra la covid-19. Se sospechaba que no se llegaría a los máximos previstos por las farmacéuticas, en torno al 90%, y el de esta vecina de Vilagarcía es un ejemplo de efectividad mínima. Por eso, sigue extremando las precauciones para evitar contagiarse de coronavirus.

Ahora, Carmen está a la espera de consultar con su especialista en nefrología si debe recibir una dosis extra para intentar conseguir inmunidad o si prescinde de ella al no haberle hecho efecto los pinchazos previos.

DOSIS DE REFUERZO PARA PERSONAS INMUNODEPRIMIDAS

Galicia ha arrancado el viernes día 10 la administración de la tercera dosis de la vacuna contra el Covid al colectivo de inmunodeprimidos, con la citación de unas 50 personas (de un total de 7.500 gallegos que se calcula que están en esa situación), y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que la previsión es que todos, salvo contraindicación, hayan recibido esa tercera dosis en las próximas dos semanas.

Se vacunará con esa dosis adicional a todos aquellos que tengan "indicación terapéutica" para recibirla, que son "prácticamente la totalidad" de trasplantados de órganos sólidos y trasplantados de médula, además otras personas inmunodeprimidas.

En el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, se ha estado citando en grupos reducidos en el hospital de Montecelo y en el hospital de O Salnés.

MAYORES Y VULNERABLES

La Comisión de Salud Pública ha aprobado este jueves día 16 la administración de una dosis adicional de la vacuna de la covid-19 a las personas residentes en centros de mayores, "dado su perfil de fragilidad, pluripatología y entornos cerrado", según el ministerio de Sanidad.

El acuerdo, que amplía el grupo de personas a las que administrar esta dosis hasta ahora destinada a las personas con trasplante de órgano sólido, los receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos y las personas en tratamiento con fármacos anti-CD20, incorpora ahora al resto de las personas que forman parte del grupo 7, que son las que tiene ciertos tratamientos inmunosupresores, de muy alto riesgo, y las residentes en centros de mayores.

En la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ninguna comunidad autónoma se ha opuesto a inocular una tercera dosis de la vacuna contra la covid-19, a partir del 4 de octubre, a las personas mayores que viven en residencias.

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha seguido así las recomendaciones de la Ponencia de Vacunas, que está analizando diferentes propuestas según la evidencia disponible para ampliar los grupos a los que se suministrará una dosis adicional de vacuna contra la COVID-19.

"De esta manera, siguiendo la revisión de la Ponencia de la evidencia de los beneficios que una dosis adicional puede aportar se vacunará con la misma a los pacientes oncohematológicos en tratamiento quimio radio-terápico y aquellos con patologías de base que requieran de tratamiento inmunosupresor, entre otros", señala Sanidad.

La Ponencia de Vacunas ha trasladado a la Comisión también que en este momento que la principal recomendación es vacunar a todas las personas mayores de 12 años que todavía no lo estén.