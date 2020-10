El Belén Artesanal de Valga se inaugura el 6 de diciembre sin excursiones ni visitas escolares por la COVID-19

La Asociación Cultural de Amigos do Belén de Valga ha decidido que, pese a la COVID-19, este año también se celebrará el tradicional belén artesanal en la parroquia de Campaña. A contrarreloj después de haber tomado la decisión en las últimas semanas, 15 miembros se han comprometido a trabajar a destajo en los próximos días para poder inaugurarlo el primer fin de semana del mes de diciembre, el domingo día 6.

La pandemia del coronavirus no impedirá que celebren su XXV aniversario. Uno de los voluntarios que participa en la elaboración y distribución de las figuras talladas a mano, Sito Barros, ha dicho en su entrevista en Cope Pontevedra que "hai dúas semanas que acordamos facelo e, aínda que a situación do coronavirus se está poñendo peor, nós confiamos en poder abrir con menos xente que outros anos". La COVID-19 marcará la temática del belén artesanal de esta edición tan especial.

En las fiestas navideñas del 2019 batieron su récord con más de 45.000 visitantes. Este 2020 controlarán los aforos, ampliarán los espacios de exposición del belén artesanal, habilitarán gel hidroalcohólico para los asistentes que deberán llevar obligatoriamente la mascarilla y se aplicarán todas las medidas sanitarias oportunas para poder abrir, si las autoridades lo permiten en esa fecha.

Este año echarán en falta a los que no pueden estar. "As excursións e as visitas dos colexios quedaron todas anuladas e hai moitos membros que son persoas xubiladas e que non poden colaborar este ano por medo a contaxiarse", ha explicado Sito Barros.