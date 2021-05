Andrés Díaz lucha contra la desinformación antes de que en Ponte Caldelas se cedan terrenos a parques eólicos

En Ponte Caldelas los proyectos de parques eólicos todavía están muy verdes pero, ante posibles chantajes de empresas que amenazan con firmar o los terrenos serán expropiados, el Concello ofrece asesoramiento legal gratuito a los vecinos.

El alcalde Andrés Díaz insiste en que solo la información permite tomar una decisión libre: "Dá a impresión de que vai haber moitos fondos europeos para este tipo de proxectos e hai moitas empresas que están chamando, ofrecendo... E queremos que os veciños teñan toda a información e despois, evidentemente, decidiránm libremente. Se o aceptan ou se non o aceptan, que sexa porque teñen toda a información".

Como ejemplo del modo en el que se quieren firmar preacuerdos, que el regidor socialista explica que no serían vinculantes, Andrés Díaz cita proyectos que se presentan de forma poco detallada: "Nalgún caso están dando un plano de Google Maps por onde vai pasar, ou sexa, cousas... en fin, pouco serias".

Según ha comentado el alcalde caldelano en COPE Pontevedra, los vecinos están formando una plataforma para unirse, en principio, en contra de los eólicos.

“Pola nosa parte, tendemos a man para axudar a que os nosos veciños defendan os seus intereses, por iso, dende hoxe mesmo, dende Alcaldía concertamos as citas co gabinete xurídico externo que traballo co Concello”, ha explicado Andrés Díaz en un comunicado público.

En el caso del Concello de Cerdedo-Cotobade, los proyectos ya han sido presentados ante la consellería de Industria, entidad competente a la hora de tramitarlos. El alcalde, Jorge Cubela, se ha reunido con varios vecinos y les ha informado de que la técnica municipal de medio ambiente redactó un informe en el que ve "importantes defectos y deficiencias en el proyecto".