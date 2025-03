Alumnos de la Escola de Restauración de Pontevedra rescatan recuerdos de la DANA en Valencia: "Fue gratificante, pero también triste"

Un equipo de la Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia ha regresado recientemente de una intensa semana de trabajo en Valencia, donde han colaborado en un proyecto para rescatar y restaurar cientos de fotografías dañadas por la devastadora DANA que azotó la comunidad.

Clara Alonso, profesora de esta escuela, junto con sus alumnas Ana e Inés, han compartido en COPE Pontevedra los detalles de esta emotiva experiencia, poniendo de manifiesto la importancia de la conservación del patrimonio fotográfico como parte fundamental de la memoria colectiva.

"La semana pasada, nada más llegar a Valencia, nos desplazamos a Torrent, una de las zonas más afectadas por la catástrofe", explicó Clara Alonso. "Allí, la directora del Museo Hortà Sud, Clara Pérez, nos recibió y nos mostró el laboratorio preparado para tratar estas fotografías."

El proyecto, que implica una colaboración con cinco universidades de Valencia y museos comarcales de la zona, se centra en la recuperación de álbumes familiares que contenían hasta miles de fotografías. Inés, una de las alumnas participantes, describe el impacto emocional del proyecto: "La experiencia sí fue muy gratificante, pero a la vez un poco triste porque vimos como todos los recuerdos de una familia estaban casi destrozados. Muchas fotos se perdieron aunque salvamos muchas otras."

El proceso de recuperación se divide en fases. La expedición pontevedresa se encargó de la primera, que consiste en la digitalización de las fotografías más dañadas y la delicada tarea de extraer las imágenes de los álbumes. Ana, otra alumna participante, destacó la complejidad de esta fase: "Impresiona realmente, porque yo en mi vida me esperaba encontrar barro debajo de la emulsión de una fotografía. No es que ya estuviera entre la fotografía y el álbum, no, es que estaba dentro de la propia foto".

Las fotografías recuperadas abarcan un amplio rango temporal, desde retratos de la década de 1930 hasta imágenes más recientes, incluyendo incluso archivos digitales. Los álbumes magnéticos, populares durante décadas, resultaron ser especialmente problemáticos debido al adhesivo y el film de protección que causan daños irreparables.

Alonso subrayó que la humedad fue el principal enemigo de las fotografías, agravado por el lodo y la suciedad arrastrados por la inundación. La presencia de hongos también representó un desafío importante que el equipo gallego abordó en la primera fase del proceso.

El proyecto no solo representa una valiosa experiencia formativa para estos futuros restauradores, sino que también les permite aplicar los conocimientos adquiridos en clase en un contexto real y de gran importancia social. "Es un trabajo en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, y al final es una experiencia laboral que nos llevamos", afirma Ana.