Adriana Colombo, florista de Pontevedra: “Hay miles de cajas de rosas esperando en Ecuador o Colombia”

Para evitar aglomeraciones, profesionales de floristería recomiendan adelantar los encargos de ramos o centros para conmemorar las festividades de Difuntos y Todos los Santos. En COPE + Pontevedra, la responsable de Tendencias Floristas, Adriana Colombo, ha reconocido que por el momento no hay una avalancha de reservas y se ha referido a la posibilidad de que no haya la variedad habitual debido a las restricciones de movilidad a nivel mundial: “Los cultivadores de aquí han plantado menos cantidad de flor. Sí es cierto que, si no lo haces con tiempo, a lo mejor habrá un problema de abastecimiento. La rosa que se utiliza es toda de Ecuador o Colombia y hay miles de cajas de rosas esperando a que haya avión para transportarlas. Si no hay pasajeros que viajen, la mercancía se queda en origen. En cambio, Holanda reparte en camión y, en principio, no hay problema de flor exótica. Lo que vamos a intentar es usar mucha flor de aquí: crisantemo, que es la flor típica de esta época, margarita o algún lirio”.

EN PONTEVEDRA, EL DÍA DE SANTOS: GRIFO CERRADO

El Concello de Pontevedra ha establecido un operativo especial que marca cerrar los grifos de agua de todos los cementerios municipales el 1 de noviembre, recomienda que las visitas no excedan un tiempo de estancia de 30 minutos y, solo en el caso del cementerio de San Mauro, se colocarán señales para evitar que los visitantes se crucen.

Por su parte, la Consellería de Sanidade asegura que trabaja en la elaboración de un protocolo específico de cara a esta celebración, que se hará público en próximas fechas.