28M en Pontevedra: El DNI del alcalde, una cabra en Valga y el ascensor del colegio electoral de Benito Corbal

La jornada electoral ha comenzado en Pontevedra con absoluta normalidad pero con las anécdotas habituales del día en el que los ciudadanos acuden a las urnas para elegir al alcalde de su puebo o ciudad.

La situación más surrealista se ha vivido en Valga. La tiktoker Sara Seco, que va en la lista del BNG de este municipio, nos ha contado que "unha cabra entrou ao colexio electoral, sen dono coñecido, e fixo pis e caca".

Quizá la cabra se acordaba del escudo antiguo del Concello de Valga, que se cambió en 2017, en el que aparecía un cordero con una soga al cuello.

¿Dónde está el ascensor?

En Pontevedra se han habilitado 42 colegios electorales para que los ciudadanos censados ejerzan su derecho al voto.

Los dos nuevos son el Local de Música de Otero Pedrayo, que sustituye al albergue de peregrinos por las obras del centro de peregrinaje y también se ha puesto a disposición de los pontevedreses el sótano del edificio de la sede de la Xunta en Benito Corbal, para repartir el número de electores del CEIP Álvarez Limeses.

El problema ha sido la falta de accesibilidad para bajar al sótano que ha dificultado el desarrollo normal de la jornada electoral: "Ha sido un horror. Solo puedes bajar por las escaleras o esperar a que te abran el ascensor con llave", ha lamentado Rosa en esta emisora.

El presidente de una de las tres mesas electorales del edificio de Benito Corbal ha sufrido un percance cuando "iba a ayudar a una persona en muletas a bajar" por el ascensor, la puerta se le cerró de golpe y tuvo "una pequeña inflamación" que no le impidió continuar con el ejercicio de la presidencia de la mesa.

El DNI de Lores

El alcalde de Pontevedra y candidato a la reelección por el BNG, Miguel Anxo Fernández Lores, fue el primero en acudir a votar a las 9:30 horas en su parroquia de Marcón. El nacionalista tuvo un descuido con el carné de identidad y tuvo que volver al coche a por DNI: "Non me din conta e faltábame o carné que o deixara no coche e volvín a por el"

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha visto votar por primera vez a sus hijas en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) y, acto seguido, depositó su papeleta.

Uno de los miembros de la mesa electoral del Recinto Ferial es el futbolista Rufo, uno de los delanteros del Pontevedra Club de Fútbol.