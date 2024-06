Pontevedra, donde los matadores se sienten torero y medio

Los aficionados a los toros de toda la provincia de Pontevedra tienen un ojo puesto en este sábado, jornada en la que se desvelará el cartel de la Feria Peregrina 2024, en el que, como siempre, "habrá sorpresas" porque siempre las hay.

Eso es lo que dice Carlos Lozano, hijo del matador Carlos Lozano, apodado 'La Muleta de Castilla', y responsable de la feria y de la plaza de toros de Pontevedra. Un coso que posee junto a sus hermanos y que cuesta "dinero, trabajo, preocupaciones" porque "hay que estar pendiente" para que se mantenga en perfecto estado de revista, como ahora lo está, "pero la verdad es que la plaza vale la pena".

Una gran cita

Mañana, la cita es en el Liceo Casino a partir de las 12:30 de la mañana, de las que se espera que "sea una jornada agradable de confraternización con las peñas". Eso será por la tarde. Por la mañana, tras la presentación de la feria, el torero César Rincón charlará con el0 periodista especializado Vicente Zabala, una charla que "puede ser muy interesante para todo aquel que sea aficionado".

Se le nota la ilusión a Lozano, empresario que lleva toda una vida en el mundo de los toros: "Yo siempre duigo una cosa, que no hay guión. Y esto es una aventura, un trabajo que no es trabajo; los que tenemos afición para nosotros es una pasiíon, y eso es lo que me transmitió mi padre: una afición desbordante que cumplió toda su vida hasta su fallecimiento a ya muy avanzada edad. Nos enseñó que hay que tener curiosidad constante y afán de perfeccionismo y demostrar esa afición para poder seguir con esta tradicion y cultura que es lo que nos enseñaron nuestros mayores".

Afición

Esa es la única forma de mantener viva la afición a los toros: trabajo y trabajo, repite, además de fe en lo que se hace: "Es una manera de demostrar a la afición y mantenerla, porque lo primero que tiene que tener un empresario taurino es aficionados y ser uno más. Tenemos el privilegio de organizar la feria y saber qué toreros van a venir, es un trabajo que haces cada año pero con disfrute, como un aficionado más, pensando lo que le va a gustar a la afición como te gusta aquí", explica.

Lozano conoce todas las plazas de España, y asegura que esa es una forms preciosa de conocer el país, porque cada plaza y cada afición es diferente, con sus propias acarcaterísitcas y cultura. También la de la ciudad de Pontevedra, que tiene "una afición muy sana", que va a los toros a disfrutar y a hacer disfrutar: "José María Manzanares padre un día me dijo: 'Yo cuando voy a Pontevedra disfruto muchísimo porque me siento torero y medio'. La gente te recibe con un aplauso, con las ganas de disfrutar y con la expectativa de pasar un buen festejo, con esa ilusión, que no es un examen, sino un disfrute", asegura Lozano.

El día es el sábado. Se desvela el cartel. Y lo hace con una jornada que contribuye a mantener una afición en la Boa Vila que espera nasiosa por conocer que toreros actuarán en agosto en el coso pontevedrés.