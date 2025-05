Cómo vive un pueblo de 14.000 habitantes la llegada de cien superdeportivos de lujo: O Carballiño en Ourense se convierte en la capital del motor por un día

Ribadeo - Publicado el 26 may 2025, 18:00 - Actualizado 26 may 2025, 18:15

La una del mediodía y todo está tranquilo en la Plaza Mayor de la localidad ourensana de Carballiño. Hace un día fantástico con cielo despejado y 25° de temperatura. La gente ocupa las terrazas de las calles que rodean la plaza tomando una caña, charlando y compartiendo risas. El sol ayuda y acompaña.

De repente empieza a sentirse un movimiento generalizado en esa estampa tranquila. Un grupo de niños empieza a correr hacia la entrada de la calle enarbolando sus móviles y gritando "ahí vienen". En cuestión de segundos muchos jóvenes y curiosos se arremolinan en torno a la calle de acceso a la plaza y el ambiente empieza a rugir. El sonido de los motores de gran caballaje es la antesala de la aparición magistral del sábado: una caravana de Ferraris, Porches, Lamborghinis, Maseratis...se extiende sobre el humilde asfalto. Son los Superdeportivos.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar COPE Llegada de los Superdeportivos a Carballiño

Cada año, desde hace siete, escogen la discreta localidad de Carballiño para hacer una quedada en la que se congregan ni más ni menos que 100 coches de lujo total. La entrada a la Plaza Mayor ha sido épica. Niños y jóvenes están como locos, no dan abasto a grabar cada coche que llega, cada rugido de motor, cada acelerón. ¡Menudo día! Rojos, negros, amarillos o blancos perla. Llama la atención la marca, el diseño, la tapicería, las ruedas o la propia pintura de los bólidos que, en algunos casos, luce un acabado sedoso que eleva el coste final unos miles de euros.

COPE Maserati

Los superdeportivos estacionan, en un alarde de lujo, alrededor de la plaza y en las calles adyacentes. Es el momento para que los conductores atiendan pacientemente el asedio de los curiosos. Muestran y revolucionan motores, hablan de potencias, describen características e incluso permiten a los más atrevidos que se sienten al volante para sacarse una foto. También disfrutan los propietarios de la fascinación que transmiten sus tesoros de cuatro ruedas. Y tras la exhibición llega el momento de compartir un delicioso pulpo de Carballiño. Para ello tienen una carpa montada en medio de la plaza, dispuesta para una comida de colegueo automovilístico.

Pero ni el momento de comer descansan los curiosos, de todas las edades, que pasean alrededor de los automóviles, hacen fotos o esperan ansiosos para pescar a alguno de los dueños dispuesto a revolucionarlo. Los mayores del pueblo sentados en los bancos al sol estiman el posible valor de cada coche, quedándose en algunos casos bastante cortos: "este costará unos 80.000 euros" decían ante un Ferrari 488 Pista Spider (con precios que van desde los 300.000 hasta los 600.000 euros aproximadamente)

COPE Vecinos del pueblo calculan el valor del Ferrari

EXHIBICIÓN OBSCENA

La concentración de superdeportivos llama la atención de todo el pueblo en plena hora del vermú pero no es del agrado de todo el mundo. También hay algún detractor que otro, los menos, que no disfrutan del paisaje del motor. "Es una exhibición que a mí ya me parece obscena y todo", comenta un hombre a otro a las puertas de una bar mientras el otro asiente opinando algo similar.

Ángela Ventoso Lamborghini Gallardo Superleggera

Pero la gran mayoría de los habitantes está tan revolucionada como los motores de los coches ante semejante espectáculo visual. Una señora de avanzada edad se para a mi lado mientras admiro un Ferrari rojo y me informa "este es un Ferrari Testarossa". Yo que no sé nada de coches le digo "ah, que bien" e inmediatamente se nos acerca un chaval y la corrige "no, es un Ferrari 348 GTB". La señora se repliega y reconoce que pensaba que era el Testarossa a lo que el chaval le corresponde con un "pero se parecen mucho, se nota que tú sabes de esto".

Cargando…

El chaval, uno de tantos tiktokers que pasea por la plaza grabando videos, le pregunta a alguno de los conductores a qué se dedica: "tengo una panadería, soy ingeniero industrial y de caminos, yo abogada, empresario de la confección desde hace muchos años, me dedico al sector del vino..." profesiones variopintas en las que, al parecer, el salario llega para permitirse uno o varios lujos de esta calado. El mundo, el día, la gente y las conversaciones resultan ajenas a la realidad del día a día. Pero es que es un día especial, un día que no sucede todos los días, es el Día de los Superdeportivos en O Carballiño.