Un “Túnel del Vino” reemplazará este año a la Feria del Vino de Valdeorras

El Pleno del Consello Regulador de la D.O. Valdeorras ha aprobado hoy la celebración de un “Túnel do Viño” en Viloira, en O Barco, para reemplazar este año a la tradicional Feira do Viño de Valdeorras.

A este evento que tendrá lugar el fin de semana del 10 y 11 del próximo mes de julio, podrán adherirse las bodegas amparadas por la Denominación de Origen con las referencias que quieran aportar.

El presidente del Consello Regulador, José Luis García Pando, señaló al finalizar el Pleno de hoy que “dado el ritmo de vacunación actual y para intentar organizar un acto lo más seguro posible decidimos sustituir la Feria del Vino, con sus casetas, por un Túnel del Vino más sencillo de organizar y que se desarrollará bajo el seguimiento de un estricto protocolo anti-Covid”.

Será el acto central de una serie de acciones con las que se pretende divulgar el potencial de los blancos y tintos de la comarca de Valdeorras.

Además del “Túnel do Viño”, también se promoverá ese mismo fin de semana la Cata Oficial de Valdeorras, que este año llega a su XXII edición, y en la que se llevarán a cabo, también en Viloira, diferentes catas comentadas, con maridaje de productos gastronómicos.

ASOCIAR EL CONSELLO REGULADOR A LA CEO

El Pleno de esta mañana también aprobó la propuesta de asociar el Consello Regulador de la D.O. Valdeorras a la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO). De esta forma, las bodegas adheridas podrán beneficiarse de todas las herramientas de las que dispone la organización empresarial, tanto para favorecer su actividad comercial como para incentivar la exportación.