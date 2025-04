La Semana Santa de O Carballiño (Ourense) apoyada para ser Fiesta de Interés Turístico de Galicia

Xosé Manuel Merelles preside el Consello do Turismo de Galicia

El Consello do Turismo de Galicia informó favorablemente sobre la declaración de fiestas de interés turístico de Galicia la Semana Santa de O Carballiño junto a la festa das Carrozas do San Cidre en Boqueixón, Feira tradicional dos Remedios en Ponteareas y Feira Cabalar do San Martiño de Francos en Teo.

Estos expedientes continúan ahora su tramitación sometiéndose a aprobación definitiva por parte del Consello da Xunta de Galicia.

La Semana Santa de O Carballiño comenzó en 1983 coincidiendo con la fundación de la parroquia de San Cibrao. Su celebración da cuenta de la profunda tradición popular en toda la comarca liderada por la Cofradía de la Veracruz, constituida en 2007.