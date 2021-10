Este fin de semana se celebran jornadas de puertas abiertas en la Ruta do Viño do Ribeiro

La zona de la provincia de Ourense que abarca la Denominación de Orixe Ribeiro acogerá este fin de semana la "10as Xornadas de portas abertas da Ruta do Viño do Ribeiro" que se enmarca en las "Rutas dos viños de Galicia".

Desde el viernes, 22 de octubre, y hasta el domingo día 24, los visitantes podrán disfrutar de visitas guiadas y gratuitas en las 14 bodegas participantes de la D.O. Ribeiro, alojarse en cualquiera de los cinco establecimientos turísticos adheridos al programa, y degustar los menús creados especialmente para la ocasión en los restaurantes del programa, así como participar en las actividades especialmente diseñadas para la ocasión, como paseos en barca, catas comentadas, rutas de senderismo o visitas a museos.

En la presentación del evento, que tuvo lugar en Ourense, el delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, se refirió al enoturismo gallego como un elemento protagonista en la promoción y en la imagen de destino sustentable "que contribuye a la desestacionalización y ayuda a diferenciar la oferta de la comunidad, así como a promover Galicia como un destino confiable y de calidad". Y señaló que estas jornadas de O Ribeiro, que impulsa la Xunta de Galicia, "promocionan un recurso cuya demanda está en auge".

En este sentido, el presidente del Consello Regulador de la D.O. Ribeiro, Juan Casares, afirmó que, tras el año de pandemia, "estamos detectando que en la zona de O Ribeiro la gente tiene muchas ganas de volver a moverse: tiene muchas ganas de turismo, de disfrutar del vino, de recorrer el territorio...".

AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES



Casares explicó que el programa de las Xornadas de portas abertas do viño do Ribeiro incluye un gran número de actividades, como el sábado de tapeo, que se celebrará en la iglesia de A Madalena de Ribadavia; las exposiciones que acogen los museos del Viño de Galicia y el Etnológico de Ribadavia; o la andaina que va a tener lugar el domingo por el Camiño do viño do Ribeiro.

Juan Casares señaló, también, durante los días de celebración de las jornadas finalizará el rodaje de un documental sobre una figura histórica fundamental en la comarca de O Ribeiro:el arriero, "una figura fundamental de la historia de O Ribeiro, ya que eran las personas que se encargaban de transportar en sus mulas el vino desde esta zona de Ourense hasta lugares como Santiago de Compostela", recordó Casares.

Los asistentes a Xornadas de Portas Abertas de O Ribeiro podrán utilizar el Viñobús, que realizará las visitas a la bodegas, museos y otros lugares de interés. En total habrá 38 buses, con diferentes salidas y rutas, en los que los participantes estarán siempre acompañados por un guía turístico. En estos autobuses se limitará el aforo al 60% de su capacidad para garantizar las distancias de seguridad.