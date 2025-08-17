Rueda pide al presidente del Gobierno que el Ejército refuerce cuanto antes el dispositivo en Galicia para combatir los incendios en Ourense

Alfonso Rueda y Pedro Sánchez en el Centro de Coordinación Provincial de Lucha contra el Fuego de Ourense

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Ejército refuerce “cuanto antes” el dispositivo contra los incendios en Galicia para frenar los fuegos.

Alfonso Rueda visitó junto a Pedro Sánchez el Centro de Coordinación Provincial de Lucha contra los incendios de Ourense y señaló que hoy es el “sexto día consecutivo en la que la provincia está en situación 2 de alerta” destacando que “preocupa mucho la situación de Ourense con 12 fuegos activos”.

El presidente de la Xunta manifestó que “son días muy duros con evacuaciones, confinamientos y situaciones de peligro” y “hoy también es un día complicado donde siguen las situaciones de peligro para las viviendas”.

Rueda destacó el “ejemplo de civismo y cooperación” de toda la ciudadanía. En su intervención, señaló que “las Fuerzas Armadas junto con los demás efectivos a mayores podrían realizar una labor fundamental” por lo que expresó su deseo de que, tras la reunión celebrada, todas las peticiones de la Xunta “se materialicen con urgencia”.

“Es una petición lógica y espero que sea atendida con la mayor brevedad” resaltó el presidente del Gobierno autonómico, quien detalló los medio empleados en la lucha contra el fuego: más de 3.000 profesionales del Servicio de prevención y defensa de los incendios; más de 200 bomberos de diferentes parques; 343 profesionales de brigadas de extinción; 380 motobombas; 36 buldozers; 10 patrullas de vigilancia; 32 medios aéreos; y la UME y efectivos de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.