Rueda anuncia que la Xunta aprobará en el primer Consello un paquete de ayudas para los afectados por los incendios forestales

Alfonso Rueda anuncia que la Xunta aprobará en el primer Consello un paquete de ayudas para los afectados por los incendios. El presidente de la Xunta de Galicia actompañado de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitó el Centro de Coordinación Provincial de Lucha contra los Incendios de Ourense para el seguimiento de la situación en la provincia.

El presidente del gobierno autonómico comunicó que los técnicos de esta unidad analizaron las necesidades que él mismo trasladó al presidente del Gobierno, entre las que se incluyen: 20 buldozers con sus correspondientes maquinistas para movimientos de tierra; 2 helicópteros o aviones para tareas de coordinación de la extinción; 30 motobombas con sus conductores; 3 nodrizas de 25.000 litros para el abastecimiento de los camiones de extinción; no menos de 200 soldados para vigilancia y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales