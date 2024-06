La razón por la que tener un trabajo ya no te garantiza lo básico

La vida ha cambiado mucho en los últimos años y eso se traduce en una falta de estabilidad para las familias. Tener un trabajo hoy ya no te garantiza cubrir las necesidades básicas. Así lo señalaba Cáritas alertando de la preocupación que encuentran en la actualidad en numerosos trabajadores. La directora de Cáritas en Ourense, María Tabarés, aseguró en una entrevista en Cope que “al comedor social no solo va gente que está en la calle sino gente que está trabajando pero que no le llega para cubrir sus necesidades básicas”. En ese sentido, resaltó que “la conocida como clase media está muy desgastada porque el dinero no llega y cuesta llegar a fin de mes”





¿POR QUÉ OCURRE ESO?





En primer lugar porque los sueldos de la clase media no han subido en los últimos años como sí subió la vida. La inflación golpeó con fuerza a las familias y supone un elevado coste en la cesta de las compra. Ya es mucho más caro el aceite, la fruta o la carne y los trabajadores hacen números hasta fin de mes.





En segundo lugar, porque los gastos de las viviendas se han incrementado. Los alquileres se han disparado al igual que es difícil hacer frente en conjunto a los gastos derivados de la luz, agua o comunidad. Para familias de la conocida como clase media, poner la calefacción se limita a un tiempo mucho más corto.





PRECARIEDAD LABORAL





La directora de Cáritas en Ourense alude a que la “precariedad laboral es grave” y con el paso del tiempo “no somos capaces de revertir esa tendencia”. María Tabarés pidió que “como sociedad tenemos que generar oportunidades laborales para todos”. Pero eso no se consigue y en estos años “si vemos las dificultades de la clase media, imagínate con las personas que cobran ayudas” resaltó Cáritas, quien añadió que “la cronificación de la pobreza es alarmante”. María Tabarés afirmó que existe una “doble velocidad con muchas personas que se quedaron en la estacada”





CIFRAS DE PANDEMIA









Las cifras del comedor social de Cáritas en Ourense son alarmantes. El servicio estuvo al límite en 2023 con una media de 524 raciones diarias y picos de hasta 600. “Estamos en cifras de la pandemia y es muy preocupante” explicaba María Tabarés. Las colas son habituales de usuarios en situación de exclusión social que comen en las instalaciones y de familias con menores que acuden al centro a buscar su taper y llevarlo a casa diariamente.





La tradicional clase media que percibía un salario con el que hacía frente a los gastos del mes actualmente tiene dificultades para cubrir las necesidades básicas y el dinero no le llega para llegar a fin de mes.