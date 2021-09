El PSOE insta al gobierno de Jácome a que solicite fondos europeos para construir el bulevar termal

El grupo municipal del PSdeG-PSOE emplaza al gobierno del Ayuntamiento de Ourense a que solicite fondos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resilencia del programa Next Generation de la Unión Europea, para poder llevar a cabo el proyecto de construcción del bulevar termal de la ciudad.

Recuerdan los socialistas que el Gobierno central acaba de licitar la construcción de la Variante Norte, sin la que no sería posible liberar el trazado de la N-120 desde el acceso norte a la autovía A-52 para convertir la carretera en el bulevar.

El PSOE ourensano defiende que esa infraestructura permitiría transformar la actual vía rápida que transcurre paralela al río Miño entre Eirasvedras y la antigua estación de autobuses en un gran paseo peatonal ajardinado, en el que habría espacio para el tránsito de bicicletas, nuevos parques y zonas de ocio, estacionamientos para dar servicio a las termas y un espacio con acceso limitado para turismos.

Los socialistas solicitan que el Concello de Ourense "haga los deberes" para garantizar la capacidad de financiación para las obras.

"No hay tiempo que perder. El último gobierno socialista de la ciudad dejó aprobado en 2013 un anteproyecto, del que tiene conocimiento el Mitma, por lo que no hay excusa para no trabajar sobre una obra clave que transformará los accesos a Ourense, la ribera del Miño y el área termal de la ciudad", señala el PSdeG-PSOE de Ourense en un comunicado.