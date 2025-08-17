Pedro Sánchez afirma que serán "días complejos" en la lucha contra el fuego en Galicia y habrá "horas críticas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en el Centro de Coordinación de Ourense

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó el compromiso de que desde el Sistema de Protección Civil a nivel nacional se darán “todos los recursos que sean necesarios” para perimetrar y extinguir los incendios. En su visita al Centro de Coordinación de Lucha contra el Fuego de Ourense, anunció que propondrá un “gran pacto de Estado” para la mitigación y adaptación a la Emergencia Climática.

Pedro Sánchez afirmó que serán “días complejos” en la lucha contra el fuego donde “la climatología no está acompañando” y habrá “horas críticas” por lo que se trabajará “codo con codo” entre administraciones anunciando el despliegue de 500 efectivos más del Ejército de Tierra.

El presidente del Gobierno trasladó las condolencias a las víctimas de los incendios por toda la Península y la “solidaridad y empatía” con los heridos y la ciudadanía afectada, al tiempo que puso en valor la “profesionalidad, oficio y dedicación de los servidores públicos en los dispositivos de emergencias”.

La comparecencia de Pedro Sánchez en Ourense concluyó en el momento en el que una periodista se sintió indispuesta en la sala de prensa del Centro de Coordinación por un golpe de calor.