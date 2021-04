El PP de Ourense negociará una moción de censura con el PSOE si Rodríguez Villarino deja su acta de concejal

El Grupo Municipal del Partido Popular está dispuesto a negociar con el Partido Socialista un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Ourense, pero siempre que Rodríguez Villarino, portavoz del grupo del PSOE, renuncie a su acta de concejal. Así lo aclaró hoy la portavoz popular, Flora Moure, quien compareció en una rueda de prensa para valorar el anuncio realizado por el líder del PSOE de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, que el lunes aseguró que renunciaba a la alcaldía de la ciudad para favorecer una negociación con los Populares en torno a un nuevo gobierno en el Ayuntamiento.

Flora Moure aseguró que el ofrecimiento de Villarino no era real, y que lo que pretendía el socialista era intentar frenar los propios movimientos que hay contra él desde el socialismo ourensano. "Rafael Villarino no está pensando en el futuro ni en el bienestar de la ciudad. Estamos dispuestos a llegar a un gobierno de coalición mañana mismo, pero no pueden contar con nosotros en la trampa de una moción de censura que favorecería un gobierno en minoría socialista con Villarino actuando de alcalde en la sombra", declaró la portavoz del PP.

Los populares habían puesto como condición que se negociarían si Villarino se apartaba, pero hoy se ha explicado que eso supone que tiene que renunciar a su acta de concejal. "Tiene que presentar su renuncia en el Registro Municipal", ha insistido Flora Moure. "Y si eso sucede, nos sentaremos a negociar mañana mismo", ha sentenciado.