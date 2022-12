Movilización en Xinzo de Limia contra los parques eólicos

Un total de 22 asociaciones y colectivos de la provincia de Ourense se van a movilizar el domingo en Xinzo de Limia en defensa de las montañas y para protestar por la proliferación de macrocentrales eólicas.

En un comunicado, recuerdan que en los últimos días se publicaron las declaraciones ambientales favorables para los polígonos eólicos de Fial das Corzas, Valdepereira, Ventumelo y Treboada, que afectan a los concellos ourensanos de Vilar de Barrio, Laza, O Irixo, San Xoán de Río, A Pobra de Trives, Castro Caldelas y Chandrexa de Queixa, lo que amenaza a los montes y el paisaje del Macizo Central, Lauroco, el Xurés, Laboeiro y las Montañas de Trevinca.

Las organizaciones convocantes de la movilización son ADEGA, A Galleira, Amigas das Árbores de Ourense, Amigas das CEGOÑAS, Amigos da Terra, Asociación Cultural de Montaña Arnau, Asociación Petón do Lobo, Club Fontefría Muíños, Club Parapente Baltar, CSA A Cambalhota Allariz, Ecologistas em Ação Galego-Transmontano, Ecoloxistas en Acción Ourense, Movemento Ecoloxista da Limia, Nova Escola Galega, Rede do Patrimonio Rural, Rede do Rural e as plataformas Salvemos as Montañas de Trevinca, Salvemos o Támega-ADEGA Monterrei, Stop Eólicos Chandrexa de Queixa, Stop Eólicos Xurés Celanova, Tarabelada Castro Caldelas-Amigos da Terra, y Sindicato Labrego Galego.

La concentración del domingo será a las 12,00 horas en la Plaza Mayor de Xinzo, donde instalarán una mesa de recogida de firmas contra los proyectos de macrocentrales eólicas que estos días se encuentran a exposición pública: la del complejo Mistral-Tramontana, en el concello de Baltar, que también afecta a aldeas portuguesas, y la ampliación de la denominada Lamas II, entre Aguioncha y Pena Loba, entre Calvos de Randín y Os Blancos.